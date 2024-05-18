Обновление данных для ТЦК — мужчинам за границей будут выдавать повестки на электронную почту

Человек сидит за компьютером. Фото: mc.today

Запуск мобильного приложения "Резерв+", который дает возможность актуализировать информацию военнообязанных, состоялся в субботу 18 мая. Приложение информирует мужчин, живущих за границей, что повестки им будут отправлять по электронной почте.

Об этом сообщают пользователи приложения.

Читайте также:

Повестки на электронную почту

При внесении изменений в данные в приложении и выборе существует предупреждение, что такие лица могут получить повестку по электронному почту.

Скриншот приложения "Резерв+"

Следует отметить, что в решении Кабинета Министров о вручении повесток эта возможность не предусмотрена. Однако ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Федиенко в интервью прессе предположил, что повестки для прохождения ВВК могут быть отправлены через электронный кабинет.

"Когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете — верифицирует телефон, адрес проживания — он все равно получит повестку о прохождении ВЛК", — подчеркнул Федиенко недавно.

Напомним, в Минобороны показали, как будет работать приложение для обновления военно-учетных данных.

Ранее в Минобороны рассказали, что более 150 000 украинцев авторизовались в приложении "Резерв+".