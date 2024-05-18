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Обновление данных для ТЦК — мужчинам за границей будут выдавать повестки на электронную почту

18 мая 2024 18:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Обновление данных для ТЦК — мужчинам за границей будут выдавать повестки на электронную почту
Человек сидит за компьютером. Фото: mc.today
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Запуск мобильного приложения "Резерв+", который дает возможность актуализировать информацию военнообязанных, состоялся в субботу 18 мая. Приложение информирует мужчин, живущих за границей, что повестки им будут отправлять по электронной почте.

Об этом сообщают пользователи приложения.

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При внесении изменений в данные в приложении и выборе существует предупреждение, что такие лица могут получить повестку по электронному почту.

Скриншот приложения "Резерв+"
Скриншот приложения "Резерв+"

Следует отметить, что в решении Кабинета Министров о вручении повесток эта возможность не предусмотрена. Однако ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Федиенко в интервью прессе предположил, что повестки для прохождения ВВК могут быть отправлены через электронный кабинет.

"Когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете — верифицирует телефон, адрес проживания — он все равно получит повестку о прохождении ВЛК", — подчеркнул Федиенко недавно.

Напомним, в Минобороны показали, как будет работать приложение для обновления военно-учетных данных.

Ранее в Минобороны рассказали, что более 150 000 украинцев авторизовались в приложении "Резерв+".

Украина
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ТЦК и СП
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электронные повестки

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