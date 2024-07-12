Исключенные из военного учета, должны ли они обновить военно-учетные данные

Обновление данных в ТЦК. Фото: konkurent.ua

Граждане, исключенные из военного учета по нормам предыдущего закона, могут не обновлять военно-учетные данные. Впрочем, после повышения предельного возраста пребывания в запасе до 60 лет они могут подпадать под требования мобилизации.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Обновлять данные после исключения из учета не следует

Часть украинских граждан исключили из военного учета по достижении предельного возраста пребывания в запасе согласно прошлым нормам законодательства. Следует ли таким лицам обновлять военно-учетные данные, объяснили юристы.

"Вопрос довольно неоднозначен, ведь, если мужчину исключили из военного учета, он уже невоеннообязанный — и обновлять данные ему не нужно, ведь такую обязанность имеют только граждане, состоящие на военном учете", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Ситуация изменилась, суды на стороне ТЦК

Вместе с тем, другой юрист отметил, что такие граждане все же должны состоять на военном учете и обновить военно-учетные данные.

"Пока такого основания для исключения из военного учета нет. К тому же предельный возраст пребывания в запасе составляет 60 лет. Те иски, предметом которых является обжалование возобновления на учете лиц, исключенных из него в связи с достижением предельного возраста, ничем не заканчиваются, суды принимают сторону ТЦК и СП. Поэтому рассчитывать на это основание не стоит», — отметил юрист Вячеслав Кирда.

Как мы писали ранее, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. В то же время есть некоторые исключения из правил.

Кроме этого, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако, статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.