Исключенные из военного учета, должны ли они обновить военно-учетные данные

Обновление данных для исключенных из военного учета — нужно ли это делать
Граждане, исключенные из военного учета по нормам предыдущего закона, могут не обновлять военно-учетные данные. Впрочем, после повышения предельного возраста пребывания в запасе до 60 лет они могут подпадать под требования мобилизации.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Обновлять данные после исключения из учета не следует
Часть украинских граждан исключили из военного учета по достижении предельного возраста пребывания в запасе согласно прошлым нормам законодательства. Следует ли таким лицам обновлять военно-учетные данные, объяснили юристы.
"Вопрос довольно неоднозначен, ведь, если мужчину исключили из военного учета, он уже невоеннообязанный — и обновлять данные ему не нужно, ведь такую обязанность имеют только граждане, состоящие на военном учете", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.
Ситуация изменилась, суды на стороне ТЦК
Вместе с тем, другой юрист отметил, что такие граждане все же должны состоять на военном учете и обновить военно-учетные данные.
"Пока такого основания для исключения из военного учета нет. К тому же предельный возраст пребывания в запасе составляет 60 лет. Те иски, предметом которых является обжалование возобновления на учете лиц, исключенных из него в связи с достижением предельного возраста, ничем не заканчиваются, суды принимают сторону ТЦК и СП. Поэтому рассчитывать на это основание не стоит», — отметил юрист Вячеслав Кирда.
Как мы писали ранее, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. В то же время есть некоторые исключения из правил.
Кроме этого, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако, статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.
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