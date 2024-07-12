Зняті з військового обліку, що робити таким громадянам

На військово-лікарській комісії. Фото: "НикВести"

Громадяни, які мають статус "знятий з військового обліку", не підлягають мобілізації. Та у випадку отримання цього статусу до повномасштабної війни людину можуть викликати на повторну військово-лікарську комісію.

Про це йдеться у матеріалі "Фактів".

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Зняті з військового обліку

Частина громадян України чоловічої статі мають статус "знятий з військового обліку".

Це означає, що така людина є повністю непридатна до військової служби.

Чи можуть знятих з обліку мобілізувати

В нинішніх умовах військового стану громадянин зі статусом "знятий з військового обліку" не підлягає мобілізації.

Втім, є і виняток. Якщо непридатність військовозобов’язаного була встановлена ще до початку повномасштабної війни, то таку людину можуть і викликати на військово-лікарську комісію, аби перевірити стан здоров’я.

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи повинні надати при виключенні з військового обліку та що там мають написати.

Додамо, раніше у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, що змінилося в мобілізації в Україні у 2024 році.