Кто должен обновить военно-учетные данные до 16 июля

Обновление данных — кто должен сделать это до 16 июля
С 18 мая по 16 июля должны обновить свои военно-учетные данные все военнообязанные — как мужчины, так и женщины. Кроме того, это должны сделать призывники, резервисты и человека с отсрочкой и бронированием.
Об этом говорится в материале "Зеркало недели".
Кто должен обновить данные
Вступивший в силу 18 мая 2024 года новый закон о мобилизации внес изменения в процесс мобилизации в Украине.
Согласно этому закону, до 16 июля должны обновить военно-учетные данные следующие категории граждан:
- военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет;
- призывники и резервисты;
- забронированные лица;
- лица, имеющие отсрочку;
- военнообязанных женщин.
Где можно обновить данные
Процесс обновления военно-учетных данных происходит в нескольких возможных вариантах.
Можно обновить ВУД, придя в:
- территориальные центры комплектования;
- центры предоставления административных услуг.
Кроме того, это можно сделать онлайн через мобильное приложение "Резерв+".
Как мы писали ранее, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено уезжать из страны. В то же время есть некоторые исключения из правил.
Кроме того, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако, статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.
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