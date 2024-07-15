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Обновление данных — кто должен сделать это до 16 июля

15 июля 2024 15:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кто должен обновить военно-учетные данные до 16 июля
Очереди под ТЦК в процессе обновления данных. Фото: Facebook Yan Dobronosov
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

С 18 мая по 16 июля должны обновить свои военно-учетные данные все военнообязанные — как мужчины, так и женщины. Кроме того, это должны сделать призывники, резервисты и человека с отсрочкой и бронированием.

Об этом говорится в материале "Зеркало недели".

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Кто должен обновить данные

Вступивший в силу 18 мая 2024 года новый закон о мобилизации внес изменения в процесс мобилизации в Украине.

Согласно этому закону, до 16 июля должны обновить военно-учетные данные следующие категории граждан:

  • военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет;
  • призывники и резервисты;
  • забронированные лица;
  • лица, имеющие отсрочку;
  • военнообязанных женщин.

Где можно обновить данные

Процесс обновления военно-учетных данных происходит в нескольких возможных вариантах.

Можно обновить ВУД, придя в:

  • территориальные центры комплектования;
  • центры предоставления административных услуг.

Кроме того, это можно сделать онлайн через мобильное приложение "Резерв+".

Как мы писали ранее, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено уезжать из страны. В то же время есть некоторые исключения из правил.

Кроме того, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако, статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.

ЦПАУ мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП

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