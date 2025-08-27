Відео
Головна Мобілізація Оскарження незаконного затримання — куди писати скаргу

Оскарження незаконного затримання — куди писати скаргу

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 12:20
Затримання групою оповіщення ТЦК - скарга на незаконне затримання
Затримання громадянина українськими поліцейськими. Фото: "Поради юриста"

Незаконне затримання і доставлення до територіального центру комплектування можна оскаржити в суді. Для цього потрібно зв’язатися з рідними чи адвокатом і передати їм усю інформацію про незаконне затримання.

Про це йдеться у матеріалі адвокатського бюро "Олени Бусол".

Читайте також:

Дзвінок родичам і адвокату

Якщо громадянина затримали і доставили до ТЦК, як він вважає, незаконно — він має право на певні дії щодо захисту власної недоторканості.

По-перше, наголосили юристи, потрібно зв’язатися з рідними чи викликати адвоката.

"Родичі військовозобов’язаного можуть звернутися навіть посеред ночі. Для цього можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв’язати з начальником канцелярії", — йдеться у матеріалі.

Фіксація порушення і судовий позов

Крім того, потрібно зафіксувати сам факт порушення з боку співробітників територіального центру комплектування.

"За можливості, запишіть прізвища, звання та контактні дані працівників ТЦК, які вас затримали", — підкреслили юристи бюро.

Після цього варто зробити останній, четвертий крок — звернутися до суду зі скаргою на незаконне затримання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законним є затримання військовозобов’язаного громадянина групою оповіщення ТЦК під час того, як громадянин проходить військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки можуть тримати людину в ТЦК після адмінзатримання.

суд скарги ТЦК та СП військовозобов'язані затримання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
