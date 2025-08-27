Затримання групою оповіщення ТЦК - скарга на незаконне затримання

Оскарження незаконного затримання — куди писати скаргу
Незаконне затримання і доставлення до територіального центру комплектування можна оскаржити в суді. Для цього потрібно зв’язатися з рідними чи адвокатом і передати їм усю інформацію про незаконне затримання.
Про це йдеться у матеріалі адвокатського бюро "Олени Бусол".
Дзвінок родичам і адвокату
Якщо громадянина затримали і доставили до ТЦК, як він вважає, незаконно — він має право на певні дії щодо захисту власної недоторканості.
По-перше, наголосили юристи, потрібно зв’язатися з рідними чи викликати адвоката.
"Родичі військовозобов’язаного можуть звернутися навіть посеред ночі. Для цього можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв’язати з начальником канцелярії", — йдеться у матеріалі.
Фіксація порушення і судовий позов
Крім того, потрібно зафіксувати сам факт порушення з боку співробітників територіального центру комплектування.
"За можливості, запишіть прізвища, звання та контактні дані працівників ТЦК, які вас затримали", — підкреслили юристи бюро.
Після цього варто зробити останній, четвертий крок — звернутися до суду зі скаргою на незаконне затримання.
