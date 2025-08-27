Видео
Обжалование незаконного задержания — куда писать жалобу

Обжалование незаконного задержания — куда писать жалобу

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 12:20
Задержание группой оповещения ТЦК - жалоба на незаконное задержание
Задержание гражданина украинскими полицейскими. Фото: "Поради юриста"

Незаконное задержание и доставку в территориальный центр комплектования можно обжаловать в суде. Для этого нужно связаться с родными или адвокатом и передать им всю информацию о незаконном задержании.

Об этом говорится в материале адвокатского бюро "Елены Бусол".

Читайте также:

Звонок родственникам и адвокату

Если гражданина задержали и доставили в ТЦК, как он считает, незаконно — он имеет право на определенные действия по защите собственной неприкосновенности.

Во-первых, отметили юристы, нужно связаться с родными или вызвать адвоката.

"Родственники военнообязанного могут обратиться даже посреди ночи. Для этого можно вызвать охрану, которая дежурит круглосуточно и попросить связать с начальником канцелярии", — говорится в материале.

Фиксация нарушения и судебный иск

Кроме того, нужно зафиксировать сам факт нарушения со стороны сотрудников территориального центра комплектования.

"По возможности, запишите фамилии, звания и контактные данные работников ТЦК, которые вас задержали", — подчеркнули юристы бюро.

После этого стоит сделать последний, четвертый шаг — обратиться в суд с жалобой на незаконное задержание.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли задержание военнообязанного гражданина группой оповещения ТЦК во время того, как гражданин проходит военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, сколько могут держать человека в ТЦК после админзадержания.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
