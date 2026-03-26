Оскарження незаконної мобілізації в суді не зупиняє процес призову

Українці мають право оскаржити свою незаконну мобілізацію. Це, зокрема, можна зробити у судовому порядку. Але сам факт мобілізації це не скасовує, принаймні, до рішення суду.

Мобілізація та її скасування

В Україні триває загальна мобілізація. Вона була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни 24 лютого 2022 року.

До юристів звернувся громадянин, якого, на його думку, незаконно мобілізують. Чоловік поцікавився, чи можна оскаржити таке рішення ТЦК, зокрема, у судовому порядку.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що теоретично громадянин матиме на це право. Але у цьому процесі є один важливий нюанс.

Суд і військова служба паралельно

Так, юрист Владислав Дерій зазначив: "Оскарження наказу про мобілізацію в суді можливо, але важливо розуміти один критичний момент. Подання позову до суду не зупиняє дію наказу про мобілізацію".

Дерій пояснив, що це означає два паралельні процеси. З одного боку, громадянин служитиме, і разом з тим судитиметься: "Це означає, що поки триватиме суд (що може зайняти від 3 місяців до року), людина вже буде вважатися військовослужбовцем".

Юрист пояснив, коли мобілізацію можуть скасувати. За словами Дерія, "суд може скасувати наказ, якщо було грубо порушено процедуру (наприклад, мобілізація особи з відстрочкою або ігнорування висновків ВЛК про непридатність). Якщо єдина претензія це "інший ТЦК", суди рідко скасовують такі накази, вважаючи це формальним порушенням, яке не нівелює конституційний обов'язок".

Першим способом відстояти свої права є оскарження рішення ВЛК, подавши апеляцію до вищої ВЛК. Якщо ж це не дало результату, треба звернутися до суду.

Іншими причинами для оскарження можуть бути наявність броні або відстрочки, що не врахували при ухваленні рішення у ТЦК.

Неправомірне рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити протягом місяця після проходження ВЛК. Позитивне для громадянина рішення має бути реалізоване також протягом місячного терміну.