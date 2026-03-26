Обжалование незаконной мобилизации в суде не останавливает процесс призыва

Украинские военные.

Украинцы имеют право обжаловать свою незаконную мобилизацию. Это, в частности, можно сделать в судебном порядке. Но сам факт мобилизации это не отменяет, по крайней мере, до решения суда.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и ее отмена

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она была объявлена после введения военного положения на всей территории страны 24 февраля 2022 года.

К юристам обратился гражданин, которого, по его мнению, незаконно мобилизуют. Мужчина поинтересовался, можно ли обжаловать такое решение ТЦК, в частности, в судебном порядке.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что теоретически гражданин будет иметь на это право. Но в этом процессе есть один важный нюанс.

Суд и военная служба параллельно

Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Обжалование приказа о мобилизации в суде возможно, но важно понимать один критический момент. Подача иска в суд не останавливает действие приказа о мобилизации".

Дерий пояснил, что это означает два параллельных процесса. С одной стороны, гражданин будет служить, и вместе с тем судиться: "Это означает, что пока будет длиться суд (что может занять от 3 месяцев до года), человек уже будет считаться военнослужащим".

Юрист объяснил, когда мобилизацию могут отменить. По словам Дерия, "суд может отменить приказ, если была грубо нарушена процедура (например, мобилизация лица с отсрочкой или игнорирование выводов ВВК о непригодности). Если единственная претензия это "другой ТЦК", суды редко отменяют такие приказы, считая это формальным нарушением, которое не нивелирует конституционную обязанность".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как именно обжаловать незаконное решение о мобилизации.

Первым способом отстоять свои права является обжалование решения ВВК, подав апелляцию в высшую ВВК. Если же это не дало результата, надо обратиться в суд.

Другими причинами для обжалования могут быть наличие брони или отсрочки, что не учли при принятии решения в ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как правильно обжаловать решение военно-врачебной комиссии.

Неправомерное решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в течение месяца после прохождения ВВК. Положительное для гражданина решение должно быть реализовано также в течение месячного срока.