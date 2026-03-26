Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация

Обжалование незаконной мобилизации в суде не останавливает процесс призыва

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 18:17
Украинские военные. Фото: zaholovok.com.ua

Украинцы имеют право обжаловать свою незаконную мобилизацию. Это, в частности, можно сделать в судебном порядке. Но сам факт мобилизации это не отменяет, по крайней мере, до решения суда.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и ее отмена

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она была объявлена после введения военного положения на всей территории страны 24 февраля 2022 года.

К юристам обратился гражданин, которого, по его мнению, незаконно мобилизуют. Мужчина поинтересовался, можно ли обжаловать такое решение ТЦК, в частности, в судебном порядке.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что теоретически гражданин будет иметь на это право. Но в этом процессе есть один важный нюанс.

Читайте также:

Суд и военная служба параллельно

Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Обжалование приказа о мобилизации в суде возможно, но важно понимать один критический момент. Подача иска в суд не останавливает действие приказа о мобилизации".

Дерий пояснил, что это означает два параллельных процесса. С одной стороны, гражданин будет служить, и вместе с тем судиться: "Это означает, что пока будет длиться суд (что может занять от 3 месяцев до года), человек уже будет считаться военнослужащим".

Юрист объяснил, когда мобилизацию могут отменить. По словам Дерия, "суд может отменить приказ, если была грубо нарушена процедура (например, мобилизация лица с отсрочкой или игнорирование выводов ВВК о непригодности). Если единственная претензия это "другой ТЦК", суды редко отменяют такие приказы, считая это формальным нарушением, которое не нивелирует конституционную обязанность".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как именно обжаловать незаконное решение о мобилизации.

Первым способом отстоять свои права является обжалование решения ВВК, подав апелляцию в высшую ВВК. Если же это не дало результата, надо обратиться в суд.

Другими причинами для обжалования могут быть наличие брони или отсрочки, что не учли при принятии решения в ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как правильно обжаловать решение военно-врачебной комиссии.

Неправомерное решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в течение месяца после прохождения ВВК. Положительное для гражданина решение должно быть реализовано также в течение месячного срока.

суд мобилизация обжалование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации