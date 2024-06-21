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Обжалование решения ВВК — юрист объяснил, как сделать это правильно

21 июня 2024 16:17
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как обжаловать решение ВВК – что говорит закон – объяснение юриста
Военнообязанные на ВВК. Фото: dialog.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии относительно состояния военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Сроки обжалования решения ВВК

Военнообязанный гражданин, считающий решение военно-врачебной комиссии относительно своей персоны некорректным, может обжаловать его в установленном порядке.

Впрочем, какого-либо конкретного временного промежутка на обжалование решения ВВК по действующему законодательству не существует.

"Точного ответа на это Вам не даст никто. Обжалование может забрать как минимум пару месяцев. Многое зависит от уровня ВВК", — пояснил юрист.

Как писать заявление на обжалование

Кроме того, законодательство не регулирует формат заявления на обжалование решения военно-врачебной комиссии.

"Бланков для обжалования не существует. Заявление пишется в произвольной форме", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, что военнообязанные, которые не согласны с решением ВВК, могут обжаловать его через ВВК высшего уровня или через судебный путь.

Добавим, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды в результате отсутствия статуса "ограниченно годных".

мобилизация
война в Украине
ВВК
военнообязанные
юрист

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