Чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії, коли мобілізованого уже відправили на навчання

Військово-лікарська комісія. Фото: "Трибуна Бровари"

Військовозобов’язаний має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії навіть тоді, коли його уже відправили до навчального центру ЗСУ. Для цього він має написати рапорт про повторне обстеження, а також зателефонувати на гарячу лінію Міноборони чи повідомити про свою ситуацію омбудсмену.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Оскарження ВЛК — навіть із навчального центру

У випадку, якщо військово-лікарська комісія, на думку військовозобов’язаного, незаконно відмовила йому у лікуванні чи неправильно встановила статус придатності, він має право на оскарження цього рішення.

Причому це право він не втрачає навіть після того, як був направлений у навчальний центр.

Інструкція для мобілізованого

Після потрапляння у навчальний центр такий мобілізований має відразу подати рапорт про направлення його на медичне обстеження.

Крім того, він має зателефонувати на гарячу лінію Командування Медичних сил ЗС України (044 522 83 58) та/або Міністерства оборони України (0 800 500 442), або поскаржитися Уповноваженому Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних".

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.