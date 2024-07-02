Можно ли обжаловать решение военно-врачебной комиссии, когда мобилизованного уже отправили на обучение

Военно-врачебная комиссия. Фото: "Трибуна Бровари"

Военнообязанный имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии даже тогда, когда его уже отправили в учебный центр ВСУ. Для этого он должен написать рапорт о повторном обследовании, а также позвонить по телефону на горячую линию Минобороны или сообщить о своей ситуации омбудсмену.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Обжалование ВВК даже из учебного центра

В случае, если военно-врачебная комиссия, по мнению военнообязанного, незаконно отказала ему в лечении или неправильно установила статус годности — он имеет право на обжалование этого решения.

Причем, это право он не теряет даже после того, как был направлен в учебный центр.

Инструкция для мобилизованного

После попадания в учебный центр такой мобилизованный должен сразу подать рапорт о направлении его на медицинское обследование.

Кроме того, он должен позвонить на горячую линию Командования Медицинских Сил ВС Украины (044 522 83 58) и/или Министерства обороны Украины (0 800 500 442), или пожаловаться Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно пригодных".

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии по состоянию военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.