Оскарження рішення ВЛК - як оскаржити висновок військово-лікарської комісії

Оскарження ВЛК через серйозну хворобу — чи можливо
Якщо військовозобов’язаного громадянина мобілізували до лав ЗСУ попри наявність серйозної хвороби, він має право оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Крім того, якщо громадянин уже потрапив до армії, він може подати рапорт про направлення на лікування.
Як оскаржити рішення ВЛК
До юристів звернулася громадянка, брата якої мобілізували до лав Збройних сил України.
Жінка розповіла, що у її брата гепатит С, але його визнали придатним і відправили на навчальний полігон.
Громадянка поцікавилася, чи може мобілізований у такій ситуації оскаржити висновок ВЛК.
"Так, він має право оскаржити рішення ВЛК ТЦК та СП , шляхом подання скарги до до військово-лікарської комісії вищого рівня з приєднанням до нього копій медичних документів, протягом одного місяця з дати прийняття рішення ВЛК на ТЦК та СП", — наголосив, коментуючи цю ситуацію, адвокат Євген Олександрович.
Що робити мобілізованому з хворобою
Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що конкретно варто зробити громадянину, якого уже мобілізували.
"Вашому брату потрібно подати командиру рапорт про погіршення стану здоров'я та направлення на лікування", — зазначив юрист.
Дерій пояснив, що це можна зробити через застосунок "Армія+" або особисто зареєструвавши у командира.
"Паралельно можна зайнятись оскарженням рішення ВЛК", — підкреслив правник.
