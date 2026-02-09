Оскарження рішення ВЛК - як оскаржити висновок військово-лікарської комісії

Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Якщо військовозобов’язаного громадянина мобілізували до лав ЗСУ попри наявність серйозної хвороби, він має право оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Крім того, якщо громадянин уже потрапив до армії, він може подати рапорт про направлення на лікування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Як оскаржити рішення ВЛК

До юристів звернулася громадянка, брата якої мобілізували до лав Збройних сил України.

Жінка розповіла, що у її брата гепатит С, але його визнали придатним і відправили на навчальний полігон.

Громадянка поцікавилася, чи може мобілізований у такій ситуації оскаржити висновок ВЛК.

"Так, він має право оскаржити рішення ВЛК ТЦК та СП , шляхом подання скарги до до військово-лікарської комісії вищого рівня з приєднанням до нього копій медичних документів, протягом одного місяця з дати прийняття рішення ВЛК на ТЦК та СП", — наголосив, коментуючи цю ситуацію, адвокат Євген Олександрович.

Що робити мобілізованому з хворобою

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що конкретно варто зробити громадянину, якого уже мобілізували.

"Вашому брату потрібно подати командиру рапорт про погіршення стану здоров'я та направлення на лікування", — зазначив юрист.

Дерій пояснив, що це можна зробити через застосунок "Армія+" або особисто зареєструвавши у командира.

"Паралельно можна зайнятись оскарженням рішення ВЛК", — підкреслив правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.