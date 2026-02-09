Обжалование решения ВВК - как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Если военнообязанного гражданина мобилизовали в ряды ВСУ несмотря на наличие серьезной болезни, он имеет право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Кроме того, если гражданин уже попал в армию, он может подать рапорт о направлении на лечение.

Как обжаловать решение ВВК

К юристам обратилась гражданка, брата которой мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

Женщина рассказала, что у ее брата гепатит С, но его признали годным и отправили на учебный полигон.

Гражданка поинтересовалась, может ли мобилизованный в такой ситуации обжаловать заключение ВВК.

"Да, он имеет право обжаловать решение ВВК ТЦК и СП, путем подачи жалобы в военно-врачебную комиссию высшего уровня с присоединением к нему копий медицинских документов, в течение одного месяца с даты принятия решения ВВК на ТЦК и СП", — отметил, комментируя эту ситуацию, адвокат Евгений Александрович.

Что делать мобилизованному с болезнью

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, что конкретно следует сделать гражданину, которого уже мобилизовали.

"Вашему брату нужно подать командиру рапорт об ухудшении состояния здоровья и направлении на лечение", — отметил юрист.

Дерий пояснил, что это можно сделать через приложение "Армія+" или лично зарегистрировав у командира.

"Параллельно можно заняться обжалованием решения ВВК", — подчеркнул юрист.

