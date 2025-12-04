Які дані командира потрібні для оскарження ВЛК

Військовослужбовець зі смартфоном. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовець Збройних сил України, який вважає некоректним висновок ВЛК, має право подати запит на нову комісію через застосунок "Армія+". Для цього він повинен отримати ID-код свого командира.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Обов’язок командира

До юристів звернувся військовослужбовець, якого мобілізували після військово-лікарської комісії, що, за словами громадянина, ухвалила некоректний висновок щодо його стану здоров’я.

"З рішенням не згідний, не записали хворобу коліна", — пояснив військовий.

Чоловік поцікавився, як він може пройти повторну ВЛК.

Військовий поскаржився, що не може оформити запит на нову комісію у застосунку "Армія+", бо командир його батальйону не надає йому свій ID­-код, потрібний для оформлення цього запиту.

"Комбат зобов'язаний надати Вам свій код для того, аби Ви змогли реалізувати своє право подачі рапорту через "Армію+", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Паперовий шлях оскарження ВЛК

Разом з тим, додав юрист, можна обійтись без таких даних.

Але тоді доведеться йти шляхом звичайної, а не електронної скарги.

"Ви можете оскаржити рішення ВЛК за допомогою пошти, направивши скаргу до вищого за рівнем ВЛК або ж звернувшись до суду. В цьому Вам також може допомогти адвокат", — підкреслив Айвазян.

Та простішим і швидшим є шлях подачі запиту через "Армія+", для чого, як наголошував адвокат, командир мусить надати військовослужбовцю свій ID‑код.

