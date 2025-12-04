Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Оскарження ВЛК в армії — чи потрібен ID-код командира

Оскарження ВЛК в армії — чи потрібен ID-код командира

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 20:00
Які дані командира потрібні для оскарження ВЛК
Військовослужбовець зі смартфоном. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовець Збройних сил України, який вважає некоректним висновок ВЛК, має право подати запит на нову комісію через застосунок "Армія+". Для цього він повинен отримати ID-код свого командира.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Обов’язок командира

До юристів звернувся військовослужбовець, якого мобілізували після військово-лікарської комісії, що, за словами громадянина, ухвалила некоректний висновок щодо його стану здоров’я.

"З рішенням не згідний, не записали хворобу коліна", — пояснив військовий.

Чоловік поцікавився, як він може пройти повторну ВЛК.

Військовий поскаржився, що не може оформити запит на нову комісію у застосунку "Армія+", бо командир його батальйону не надає йому свій ID­-код, потрібний для оформлення цього запиту.

"Комбат зобов'язаний надати Вам свій код для того, аби Ви змогли реалізувати своє право подачі рапорту через "Армію+", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Паперовий шлях оскарження ВЛК

Разом з тим, додав юрист, можна обійтись без таких даних.

Але тоді доведеться йти шляхом звичайної, а не електронної скарги.

"Ви можете оскаржити рішення ВЛК за допомогою пошти, направивши скаргу до вищого за рівнем ВЛК або ж звернувшись до суду. В цьому Вам також може допомогти адвокат", — підкреслив Айвазян.

Та простішим і швидшим є шлях подачі запиту через "Армія+", для чого, як наголошував адвокат, командир мусить надати військовослужбовцю свій ID‑код.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як часто мають проходити військово-лікарську комісію військовослужбовці ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно офіцерам запасу, які перебувають на військовому обліку та не проходили військово-лікарську комісію раніше, самостійно ініціювати її проходження.

ЗСУ ВЛК військовослужбовці командир Армія+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації