Які дані командира потрібні для оскарження ВЛК

Оскарження ВЛК в армії — чи потрібен ID-код командира
Військовослужбовець Збройних сил України, який вважає некоректним висновок ВЛК, має право подати запит на нову комісію через застосунок "Армія+". Для цього він повинен отримати ID-код свого командира.
Обов’язок командира
До юристів звернувся військовослужбовець, якого мобілізували після військово-лікарської комісії, що, за словами громадянина, ухвалила некоректний висновок щодо його стану здоров’я.
"З рішенням не згідний, не записали хворобу коліна", — пояснив військовий.
Чоловік поцікавився, як він може пройти повторну ВЛК.
Військовий поскаржився, що не може оформити запит на нову комісію у застосунку "Армія+", бо командир його батальйону не надає йому свій ID-код, потрібний для оформлення цього запиту.
"Комбат зобов'язаний надати Вам свій код для того, аби Ви змогли реалізувати своє право подачі рапорту через "Армію+", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Паперовий шлях оскарження ВЛК
Разом з тим, додав юрист, можна обійтись без таких даних.
Але тоді доведеться йти шляхом звичайної, а не електронної скарги.
"Ви можете оскаржити рішення ВЛК за допомогою пошти, направивши скаргу до вищого за рівнем ВЛК або ж звернувшись до суду. В цьому Вам також може допомогти адвокат", — підкреслив Айвазян.
Та простішим і швидшим є шлях подачі запиту через "Армія+", для чого, як наголошував адвокат, командир мусить надати військовослужбовцю свій ID‑код.
