Главная Мобилизация Обжалование ВВК в армии — нужен ли ID-код командира

Обжалование ВВК в армии — нужен ли ID-код командира

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 20:00
Какие данные командира нужны для обжалования ВВК
Военнослужащий со смартфоном. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который считает некорректным заключение ВВК, имеет право подать запрос на новую комиссию через приложение "Армія+". Для этого он должен получить ID-код своего командира.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Обязанность командира

К юристам обратился военнослужащий, которого мобилизовали после военно-врачебной комиссии, которая, по словам гражданина, приняла некорректное заключение о его состоянии здоровья.

"С решением не согласен, не записали болезнь колена", — пояснил военный.

Мужчина поинтересовался, как он может пройти повторную ВВК.

Военный пожаловался, что не может оформить запрос на новую комиссию в приложении "Армія+", потому что командир его батальона не предоставляет ему свой ID-код, необходимый для оформления этого запроса.

"Комбат обязан предоставить Вам свой код для того, чтобы Вы смогли реализовать свое право подачи рапорта через "Армію+", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Бумажный путь обжалования ВВК

Вместе с тем, добавил юрист, можно обойтись без таких данных.

Но тогда придется идти путем обычной, а не электронной жалобы.

"Вы можете обжаловать решение ВВК с помощью почты, направив жалобу в высший по уровню ВВК или обратившись в суд. В этом Вам также может помочь адвокат", — подчеркнул Айвазян.

Но проще и быстрее путь подачи запроса через "Армія+", для чего, как отмечал адвокат, командир должен предоставить военнослужащему свой ID-код.

Напомним, мы ранее писали о том, как часто должны проходить военно-врачебную комиссию военнослужащие ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли офицерам запаса, которые находятся на воинском учете и не проходили военно-врачебную комиссию ранее, самостоятельно инициировать ее прохождение.

ВСУ ВВК военнослужащие командир Армия+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
