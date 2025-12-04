Какие данные командира нужны для обжалования ВВК

Обжалование ВВК в армии — нужен ли ID-код командира
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который считает некорректным заключение ВВК, имеет право подать запрос на новую комиссию через приложение "Армія+". Для этого он должен получить ID-код своего командира.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Обязанность командира
К юристам обратился военнослужащий, которого мобилизовали после военно-врачебной комиссии, которая, по словам гражданина, приняла некорректное заключение о его состоянии здоровья.
"С решением не согласен, не записали болезнь колена", — пояснил военный.
Мужчина поинтересовался, как он может пройти повторную ВВК.
Военный пожаловался, что не может оформить запрос на новую комиссию в приложении "Армія+", потому что командир его батальона не предоставляет ему свой ID-код, необходимый для оформления этого запроса.
"Комбат обязан предоставить Вам свой код для того, чтобы Вы смогли реализовать свое право подачи рапорта через "Армію+", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Бумажный путь обжалования ВВК
Вместе с тем, добавил юрист, можно обойтись без таких данных.
Но тогда придется идти путем обычной, а не электронной жалобы.
"Вы можете обжаловать решение ВВК с помощью почты, направив жалобу в высший по уровню ВВК или обратившись в суд. В этом Вам также может помочь адвокат", — подчеркнул Айвазян.
Но проще и быстрее путь подачи запроса через "Армія+", для чего, как отмечал адвокат, командир должен предоставить военнослужащему свой ID-код.
Напомним, мы ранее писали о том, как часто должны проходить военно-врачебную комиссию военнослужащие ВСУ.
Добавим, мы сообщали о том, нужно ли офицерам запаса, которые находятся на воинском учете и не проходили военно-врачебную комиссию ранее, самостоятельно инициировать ее прохождение.
Читайте Новини.LIVE!