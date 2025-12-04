Какие данные командира нужны для обжалования ВВК

Военнослужащий со смартфоном. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который считает некорректным заключение ВВК, имеет право подать запрос на новую комиссию через приложение "Армія+". Для этого он должен получить ID-код своего командира.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Обязанность командира

К юристам обратился военнослужащий, которого мобилизовали после военно-врачебной комиссии, которая, по словам гражданина, приняла некорректное заключение о его состоянии здоровья.

"С решением не согласен, не записали болезнь колена", — пояснил военный.

Мужчина поинтересовался, как он может пройти повторную ВВК.

Военный пожаловался, что не может оформить запрос на новую комиссию в приложении "Армія+", потому что командир его батальона не предоставляет ему свой ID-код, необходимый для оформления этого запроса.

"Комбат обязан предоставить Вам свой код для того, чтобы Вы смогли реализовать свое право подачи рапорта через "Армію+", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Бумажный путь обжалования ВВК

Вместе с тем, добавил юрист, можно обойтись без таких данных.

Но тогда придется идти путем обычной, а не электронной жалобы.

"Вы можете обжаловать решение ВВК с помощью почты, направив жалобу в высший по уровню ВВК или обратившись в суд. В этом Вам также может помочь адвокат", — подчеркнул Айвазян.

Но проще и быстрее путь подачи запроса через "Армія+", для чего, как отмечал адвокат, командир должен предоставить военнослужащему свой ID-код.

