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Особливості мобілізації студентів, які навчаються на спеціалістів — призовуть їх чи ні

3 липня 2024 23:55
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Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів, чи дає на це право освітній рівень спеціаліст
Студенти на заняттях. Фото: udau.edu.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Студенти-бакалаври, які здобувають освітній рівень спеціаліста, також — як і під час навчання у магістратурі — мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Цей освітній рівень прирівнюється до освітнього рівня магістра.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Відстрочка для студентів

Під час воєнного стану та після оголошення загальної мобілізації українські студенти можуть отримати відстрочку від призову.

Головна умова для отримання відстрочки — освітній рівень, який здобуває студент, має бути обов’язково вищим за попередній.

Спеціалістів мобілізують чи ні

Однією із проблемних ситуацій є випадки, коли студент із дипломом бакалавра здобуває освітній рівень не магістра, а спеціаліста.

Втім, зазначив юрист Сергій Богун, коментуючи звернення такого студента, "ви матимете право на відстрочку".

Адвокат Юрій Айвазян уточнив: "Освітній рівень спеціаліст прирівнюється до магістра". Саме тому такий студент має право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України роз'яснило, як тепер можна отримати відстрочку від мобілізації, будучи студентом. Для цього потрібно отримати від навчального закладу Довідку про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Додамо, раніше юрист Дмитро Дончак заявив, що новий закон визначає осіб, які не підлягають мобілізації. До них належать і студенти, що навчаються на денній чи дуальній формі, однак вікових обмежень щодо здобувачів освіти, які мають право на відстрочку, закон не передбачає.

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