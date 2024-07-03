Відстрочка для студентів, чи дає на це право освітній рівень спеціаліст

Особливості мобілізації студентів, які навчаються на спеціалістів — призовуть їх чи ні
Студенти-бакалаври, які здобувають освітній рівень спеціаліста, також — як і під час навчання у магістратурі — мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Цей освітній рівень прирівнюється до освітнього рівня магістра.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Відстрочка для студентів
Під час воєнного стану та після оголошення загальної мобілізації українські студенти можуть отримати відстрочку від призову.
Головна умова для отримання відстрочки — освітній рівень, який здобуває студент, має бути обов’язково вищим за попередній.
Спеціалістів мобілізують чи ні
Однією із проблемних ситуацій є випадки, коли студент із дипломом бакалавра здобуває освітній рівень не магістра, а спеціаліста.
Втім, зазначив юрист Сергій Богун, коментуючи звернення такого студента, "ви матимете право на відстрочку".
Адвокат Юрій Айвазян уточнив: "Освітній рівень спеціаліст прирівнюється до магістра". Саме тому такий студент має право на відстрочку від мобілізації.
Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України роз'яснило, як тепер можна отримати відстрочку від мобілізації, будучи студентом. Для цього потрібно отримати від навчального закладу Довідку про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Додамо, раніше юрист Дмитро Дончак заявив, що новий закон визначає осіб, які не підлягають мобілізації. До них належать і студенти, що навчаються на денній чи дуальній формі, однак вікових обмежень щодо здобувачів освіти, які мають право на відстрочку, закон не передбачає.
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