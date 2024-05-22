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В МОН пояснили, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації

22 травня 2024 19:59
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
В МОН пояснили, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації
Студенти під час лекції. Фото: КНУ ім. Тараса Шевченка
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Міністерство освіти і науки України роз'яснило, як тепер можна отримати відстрочку від мобілізації, будучи студентом. Для цього потрібно отримати від навчального закладу Довідку про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

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Як отримати довідку про навчання

У міністерстві зазначили, що згідно з Порядком проведення призову громадян на службу під час мобілізації на особливий період передбачено, що українці мають отримувати Довідку про здобувача освіти за даними ЄДЕБО.

Щоб отримати такий документ, претендент має звернутися до навчального закладу, який сформує та видасть його студентам денної (дуальної) форми навчання.

У Міносвіти повідомили, що наразі проводиться доопрацювання програмного забезпечення ЄДЕБО, яке дозволить навчальним закладам формувати такі довідки.

Коли функція буде реалізована в повному обсязі, МОН пообіцяли повідомити про це окремо, а також надати алгоритм отримання довідки.

Зазначимо, що ЄДЕБО є єдиною базою даних, яка містить інформацію про всі освітні документи в Україні. Відомості з цього реєстру використовуються для відновлення втрачених документів, отримання дублікатів, а також визнання іноземних документів про освіту.

Як відомо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, право на відстрочку від мобілізації отримали аспіранти як бюджетної, так і контрактної форм навчання.

Раніше юрист Дмитро Дончак заявив, що новий закон визначає осіб, які не підлягають мобілізації. До них належать і студенти, що навчаються на денній чи дуальній формі, однак вікових обмежень щодо здобувачів освіти, які мають право на відстрочку, закон не передбачає.

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію студенти-чоловіки зможуть виїжджати за кордон під час війни. Відомо, які правила перетину кордону діятимуть для таких студентів.

освіта
студенти
навчання
військовий призов
мобілізація
Університет
відстрочка
довідка
Міносвіти

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