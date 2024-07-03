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Особенности мобилизации студентов, которые учатся на специалистов — призовут их или нет

3 июля 2024 23:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов, дает ли на это право образовательный уровень специалист
Студенты на занятиях. Фото: udau.edu.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Студенты-бакалавры, получающие образовательный уровень специалиста, также — как и во время обучения в магистратуре — имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Этот образовательный уровень приравнивается к образовательному уровню магистра.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Отсрочка для студентов

Во время военного положения и после оглашения общей мобилизации украинские студенты могут получить отсрочку от призыва.

Главное условие для получения отсрочки — образовательный уровень, который получает студент, должен быть обязательно выше предыдущего.

Специалистов мобилизуют или нет

Одной из проблемных ситуаций есть случаи, когда студент с дипломом бакалавра получает образовательный уровень не магистра, а специалиста.

Впрочем, отметил юрист Сергей Богун, комментируя обращение такого студента, "у вас будет право на отсрочку".

Адвокат Юрий Айвазян уточнил: "Образовательный уровень специалист приравнивается к магистра". Поэтому такой студент имеет право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины разъяснило, как теперь можно получить отсрочку от мобилизации, будучи студентом. Для этого следует получить от учебного заведения Справку о соискателе образования в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Ранее юрист Дмитрий Дончак заявил, что новый закон определяет лиц, не подлежащих мобилизации. К ним относятся и студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме, однако возрастных ограничений в отношении соискателей образования, имеющих право на отсрочку, закон не предусматривает.

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