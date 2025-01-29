Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Отримання повістки від ТЦК — що робити, щоб уникнути проблем arrow

Отримання повістки від ТЦК — що робити, щоб уникнути проблем

29 січня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Вручення повістки 2025 — що робити військовозобов'язаному, щоб уникнути проблем
Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаних чоловіків можуть зупинити на вулиці працівники ТЦК та виписати повістку для уточнення військово-облікових даних. Під час отримання цього документу громадяни мають дотримуватися чинного законодавства та уникати певних дій, які можуть призвести до негативних наслідків. 

Що необхідно знати чоловікам про процедуру вручення повістки та як себе поводити під час цього процесу, щоб уникнути проблем, пояснив юрист Данило Гончаренко в коментарі "РБК-Україна".

Читайте також:

Як слід діяти військовозобов'язаним чоловікам при отриманні повістки

Як підкреслив правозахисник, коли військовозобов'язаному вручають повістку, важливо дотримуватися наступних правил: 

  • дотримуватись чинного законодавства України;
  • спілкуватися ввічливо з працівниками ТЦК та СП, адже вони виконують свою роботу;
  • на вимогу пред'явити документи (але за умови, що вам теж представилися та надали посвідчення);
  • повідомити про ваше уточнення даних та наявну відстрочку чи бронювання (якщо є);
  • можна запитати про наступні кроки та необхідні документи.

 

Як слід діяти військовозобов'язаним чоловікам при отриманні повістки
Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: suspilne.media

Пам'ятайте, що громадяни мають право витребувати в осіб, які представилися працівниками ТЦК та СП, паспорт та посвідчення офіцера, військовий квиток чи службове посвідчення, посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Це обов'язково для підтвердження, що в нього є повноваження перевіряти документи.

Відповідно, коли ви переконалися, що перед вами дійсно працівники ТЦК, ви маєте на їх вимогу надати документи. Зокрема військово-обліковий документ. Його можна пред'явити як у паперовому, так і в електронному вигляді. 

Якщо вам вручають повістку, переконайтеся, що вона правильно заповнена та підписана.

Раніше ми повідомляли, які є види повісток в Україні 2025 року.  

Нагадаємо, ми писали, які дані обов'язково повинна містити законна повістка, вручена працівниками ТЦК.

Також ми інформували, скільки разів чоловіки можуть ігнорувати повістку в ТЦК. 

Україна мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 В "Азові" потрібні люди, які знаються на зварюванні — вакансія

03:07 У Трампа пояснили, для чого призупинили зовнішню допомогу

02:30 Отримання повістки від ТЦК — що робити, щоб уникнути проблем

02:23 Унаслідок вечірньої атаки РФ на Миколаїв загинули дві жінки

02:19 У США застрелили чоловіка, якого помилував Трамп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Чоловік оскаржував висновок ВЛК — що вирішив суд

01:30 Хто після СЗЧ не зможе "спрощено" повернутися на службу

01:22 У Києві пройшли збори партії "Слуга народу" — які підсумки року

00:50 ШІ показав, як виглядатимуть плазмові телевізори у майбутньому

00:30 Скільки часу має ТЦК для перевірки права на відстрочку

03:26 В "Азові" потрібні люди, які знаються на зварюванні — вакансія

03:07 У Трампа пояснили, для чого призупинили зовнішню допомогу

02:30 Отримання повістки від ТЦК — що робити, щоб уникнути проблем

02:23 Унаслідок вечірньої атаки РФ на Миколаїв загинули дві жінки

02:19 У США застрелили чоловіка, якого помилував Трамп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Чоловік оскаржував висновок ВЛК — що вирішив суд

01:30 Хто після СЗЧ не зможе "спрощено" повернутися на службу

01:22 У Києві пройшли збори партії "Слуга народу" — які підсумки року

00:50 ШІ показав, як виглядатимуть плазмові телевізори у майбутньому

00:30 Скільки часу має ТЦК для перевірки права на відстрочку

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати