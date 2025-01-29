Вручення повістки 2025 — що робити військовозобов'язаному, щоб уникнути проблем

Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаних чоловіків можуть зупинити на вулиці працівники ТЦК та виписати повістку для уточнення військово-облікових даних. Під час отримання цього документу громадяни мають дотримуватися чинного законодавства та уникати певних дій, які можуть призвести до негативних наслідків.

Що необхідно знати чоловікам про процедуру вручення повістки та як себе поводити під час цього процесу, щоб уникнути проблем, пояснив юрист Данило Гончаренко в коментарі "РБК-Україна".

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Як підкреслив правозахисник, коли військовозобов'язаному вручають повістку, важливо дотримуватися наступних правил:

дотримуватись чинного законодавства України;

спілкуватися ввічливо з працівниками ТЦК та СП, адже вони виконують свою роботу;

на вимогу пред'явити документи (але за умови, що вам теж представилися та надали посвідчення);

повідомити про ваше уточнення даних та наявну відстрочку чи бронювання (якщо є);

можна запитати про наступні кроки та необхідні документи.

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: suspilne.media

Пам'ятайте, що громадяни мають право витребувати в осіб, які представилися працівниками ТЦК та СП, паспорт та посвідчення офіцера, військовий квиток чи службове посвідчення, посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Це обов'язково для підтвердження, що в нього є повноваження перевіряти документи.

Відповідно, коли ви переконалися, що перед вами дійсно працівники ТЦК, ви маєте на їх вимогу надати документи. Зокрема військово-обліковий документ. Його можна пред'явити як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Якщо вам вручають повістку, переконайтеся, що вона правильно заповнена та підписана.

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