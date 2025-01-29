Вручение повестки 2025 — что делать военнообязанному, чтобы избежать проблем

Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанных мужчин могут остановить на улице работники ТЦК и выписать повестку для уточнения военно-учетных данных. При получении этого документа граждане должны придерживаться действующего законодательства и избегать определенных действий, которые могут привести к негативным последствиям.

Что необходимо знать мужчинам о процедуре вручения повестки и как себя вести во время этого процесса, чтобы избежать проблем, объяснил юрист Даниил Гончаренко в комментарии "РБК-Украина".

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Как подчеркнул правозащитник, когда военнообязанному вручают повестку, важно придерживаться следующих правил:

придерживаться действующего законодательства Украины;

общаться вежливо с работниками ТЦК и СП, ведь они выполняют свою работу;

по требованию предъявить документы (но при условии, что вам тоже представились и предоставили удостоверение);

сообщить о вашем уточнении данных и об имеющейся отсрочке или бронировании (если есть);

можно спросить о следующих шагах и необходимых документах.

Работники ТЦК общаются с военнообязанным. Фото: suspilne.media

Помните, что граждане имеют право потребовать у лиц, которые представились работниками ТЦК и СП, паспорт и удостоверение офицера, военный билет или служебное удостоверение, удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки. Это обязательно для подтверждения, что у него есть полномочия проверять документы.

Соответственно, когда вы убедились, что перед вами действительно работники ТЦК, вы должны по их требованию предоставить документы. В частности военно-учетный документ. Его можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде.

Если вам вручают повестку, убедитесь, что она правильно заполнена и подписана.

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