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Получение повестки от ТЦК — что делать, чтобы избежать проблем

29 января 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Вручение повестки 2025 — что делать военнообязанному, чтобы избежать проблем
Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанных мужчин могут остановить на улице работники ТЦК и выписать повестку для уточнения военно-учетных данных. При получении этого документа граждане должны придерживаться действующего законодательства и избегать определенных действий, которые могут привести к негативным последствиям.

Что необходимо знать мужчинам о процедуре вручения повестки и как себя вести во время этого процесса, чтобы избежать проблем, объяснил юрист Даниил Гончаренко в комментарии "РБК-Украина".

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Как следует действовать военнообязанным мужчинам при получении повестки

Как подчеркнул правозащитник, когда военнообязанному вручают повестку, важно придерживаться следующих правил:

  • придерживаться действующего законодательства Украины;
  • общаться вежливо с работниками ТЦК и СП, ведь они выполняют свою работу;
  • по требованию предъявить документы (но при условии, что вам тоже представились и предоставили удостоверение);
  • сообщить о вашем уточнении данных и об имеющейся отсрочке или бронировании (если есть);
  • можно спросить о следующих шагах и необходимых документах.

 

Как следует действовать военнообязанным мужчинам при получении повестки
Работники ТЦК общаются с военнообязанным. Фото: suspilne.media

Помните, что граждане имеют право потребовать у лиц, которые представились работниками ТЦК и СП, паспорт и удостоверение офицера, военный билет или служебное удостоверение, удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки. Это обязательно для подтверждения, что у него есть полномочия проверять документы.

Соответственно, когда вы убедились, что перед вами действительно работники ТЦК, вы должны по их требованию предоставить документы. В частности военно-учетный документ. Его можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде.

Если вам вручают повестку, убедитесь, что она правильно заполнена и подписана.

Ранее мы сообщали, какие есть виды повесток в Украине в 2025 году.  

Напомним, мы писали, какие данные обязательно должна содержать законная повестка, врученная работниками ТЦК.

Также мы информировали, сколько раз мужчины могут игнорировать повестку в ТЦК. 

Украина мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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