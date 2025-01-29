Вручение повестки 2025 — что делать военнообязанному, чтобы избежать проблем

Получение повестки от ТЦК — что делать, чтобы избежать проблем
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанных мужчин могут остановить на улице работники ТЦК и выписать повестку для уточнения военно-учетных данных. При получении этого документа граждане должны придерживаться действующего законодательства и избегать определенных действий, которые могут привести к негативным последствиям.
Что необходимо знать мужчинам о процедуре вручения повестки и как себя вести во время этого процесса, чтобы избежать проблем, объяснил юрист Даниил Гончаренко в комментарии "РБК-Украина".
Как следует действовать военнообязанным мужчинам при получении повестки
Как подчеркнул правозащитник, когда военнообязанному вручают повестку, важно придерживаться следующих правил:
- придерживаться действующего законодательства Украины;
- общаться вежливо с работниками ТЦК и СП, ведь они выполняют свою работу;
- по требованию предъявить документы (но при условии, что вам тоже представились и предоставили удостоверение);
- сообщить о вашем уточнении данных и об имеющейся отсрочке или бронировании (если есть);
- можно спросить о следующих шагах и необходимых документах.
Помните, что граждане имеют право потребовать у лиц, которые представились работниками ТЦК и СП, паспорт и удостоверение офицера, военный билет или служебное удостоверение, удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки. Это обязательно для подтверждения, что у него есть полномочия проверять документы.
Соответственно, когда вы убедились, что перед вами действительно работники ТЦК, вы должны по их требованию предоставить документы. В частности военно-учетный документ. Его можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде.
Если вам вручают повестку, убедитесь, что она правильно заполнена и подписана.
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