Мобілізація в Україні 2025 — скільки є часу для явки до ТЦК після вручення повістки

Військовозобов'язаний розмовляє з працівниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації працівники ТЦК вручають повістки для уточнення даних військовозобов'язаним чоловікам. За цим документом громадяни повинні прийти до конкретного територіального центру. Окрім цього, у повістці вказано терміни, коли необхідно прибути.

Скільки саме часу мають військовозобов'язані українці для явки до ТЦК та СП після вручення повістки, розповіла адвокатка Олена Бірюч в коментарі РБК-Україна.

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За словами правозахисниці, терміни, у які людина має прийти до ТЦК та СП, визначені статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Чоловік підписує повістку. Фото: УНІАН

Так, перш за все, повістка, яка вручається для уточнення військово-облікових даних, повинна обов'язково містити місце, куди треба явитися, дату та час. Тож військовозобов'язані мають орієнтуватися саме на дату та час, зазначені у документі.

Водночас законом передбачено, що громадянин може не з'явитися за повісткою у визначений час у разі поважних причин, які мають бути підтверджені документально. До них належать:

стихійні лиха чи інші перешкоди природного характеру;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території або їх наслідки;

смерть близького родича.

Олена Бірюч наголосила, що у випадку неприбуття особа повинна повідомити про причину упродовж трьох діб після зазначеної у повістці дати. Це можна зробити особисто, поштою чи електронною поштою. При цьому у військовозобов'язаного чоловіка буде сім календарних днів для того, щоб прибути до ТЦК та СП.

Раніше ми писали, які є види повісток в Україні 2025 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, які дані обов'язково повинна містити законна повістка, вручена працівниками ТЦК.

Також ми інформували, як чоловікам дізнатися, що ТЦК вручили повістку з порушенням та що можна зробити у такій ситуації.