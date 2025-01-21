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Терміни для явки до ТЦК за повісткою обмежені — скільки є часу

21 січня 2025 21:33
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — скільки є часу для явки до ТЦК після вручення повістки
Військовозобов'язаний розмовляє з працівниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації працівники ТЦК вручають повістки для уточнення даних військовозобов'язаним чоловікам. За цим документом громадяни повинні прийти до конкретного територіального центру. Окрім цього, у повістці вказано терміни, коли необхідно прибути. 

Скільки саме часу мають військовозобов'язані українці для явки до ТЦК та СП після вручення повістки, розповіла адвокатка Олена Бірюч в коментарі РБК-Україна.

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За словами правозахисниці, терміни, у які людина має прийти до ТЦК та СП, визначені статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

 

Мобілізація в Україні 2025 — скільки є часу для явки до ТЦК після вручення повістки
Чоловік підписує повістку. Фото: УНІАН

Так, перш за все, повістка, яка вручається для уточнення військово-облікових даних, повинна обов'язково містити місце, куди треба явитися, дату та час. Тож військовозобов'язані мають орієнтуватися саме на дату та час, зазначені у документі.

Водночас законом передбачено, що громадянин може не з'явитися за повісткою у визначений час у разі поважних причин, які мають бути підтверджені документально. До них належать:

  • стихійні лиха чи інші перешкоди природного характеру;
  • хвороба;
  • воєнні дії на відповідній території або їх наслідки;
  • смерть близького родича.

Олена Бірюч наголосила, що у випадку неприбуття особа повинна повідомити про причину упродовж трьох діб після зазначеної у повістці дати. Це можна зробити особисто, поштою чи електронною поштою. При цьому у військовозобов'язаного чоловіка буде сім календарних днів для того, щоб прибути до ТЦК та СП. 

Раніше ми писали, які є види повісток в Україні 2025 року. 

Нагадаємо, ми повідомляли, які дані обов'язково повинна містити законна повістка, вручена працівниками ТЦК.

Також ми інформували, як чоловікам дізнатися, що ТЦК вручили повістку з порушенням та що можна зробити у такій ситуації.

закон мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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