Паліса: Зниження мобілізаційного віку не розглядається

Дата публікації: 19 травня 2026 09:20
Паліса: Зниження мобілізаційного віку не розглядається
Павло Паліса. Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa

На тлі підготовки комплексної реформи Сил оборони в Україні почали активно обговорювати можливе зниження мобілізаційного віку та нові обмеження на виїзд чоловіків за кордон. В Офісі Президента заявили, що наразі такі рішення не розглядаються.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса у коментарі 24 Каналу, передає Новини.LIVE.

У ОП прокоментували можливе зниження мобілізаційного віку

За словами Паліси, питання зниження мобілізаційного віку в Україні наразі не стоїть на порядку денному. Також влада не планує запроваджувати додаткові обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років.

"На цей момент питання пониження мобілізаційного віку та обмеження для згаданої вами категорії 18-22 роки стосовно виїзду за кордон за поточної обстановки не розглядається", — заявив він.

Водночас представник ОП не виключив, що за певних обставин такі рішення можуть бути предметом дискусій у майбутньому. За його словами, усе залежатиме від ситуації на фронті та безпекових ризиків.

"Все буде залежати від ситуації на фронті, звісно. Але на цей момент питання не розглядається. Навіть не піднімається стосовно оцінки та ризиків", — наголосив Паліса.

Як повідомляли Новини.LIVE, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що Україні не вдасться уникнути мобілізації в умовах війни. Водночас, за його словами, покращення якості служби та ефективності підрозділів може зменшити потребу у постійному поповненні особового складу.

Тим часом західні партнери все частіше піднімають тему можливого зниження мобілізаційного віку в Україні. Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що такі заклики пов'язані з неготовністю європейських держав до прямого військового конфлікту з Росією.

Офіс президента мобілізація Павло Паліса
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
