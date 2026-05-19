Палиса: Снижение мобилизационного возраста не рассматривается

Дата публикации 19 мая 2026 09:20
На фоне подготовки комплексной реформы Сил обороны в Украине начали активно обсуждать возможное снижение мобилизационного возраста и новые ограничения на выезд мужчин за границу. В Офисе Президента заявили, что сейчас такие решения не рассматриваются.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса в комментарии 24 Каналу, передает Новини.LIVE.

В ОП прокомментировали возможное снижение мобилизационного возраста

По словам Палисы, вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине пока не стоит на повестке дня. Также власти не планируют вводить дополнительные ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

"На данный момент вопрос понижения мобилизационного возраста и ограничения для упомянутой вами категории 18-22 года в отношении выезда за границу при текущей обстановке не рассматривается", — заявил он.

В то же время представитель ОП не исключил, что при определенных обстоятельствах такие решения могут быть предметом дискуссий в будущем. По его словам, все будет зависеть от ситуации на фронте и рисков безопасности.

Читайте также:

"Все будет зависеть от ситуации на фронте, конечно. Но на данный момент вопрос не рассматривается. Даже не поднимается относительно оценки и рисков", — подчеркнул Палиса.

Как сообщали Новини.LIVE, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что Украине не удастся избежать мобилизации в условиях войны. В то же время, по его словам, улучшение качества службы и эффективности подразделений может уменьшить потребность в постоянном пополнении личного состава.

Между тем западные партнеры все чаще поднимают тему возможного снижения мобилизационного возраста в Украине. Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что такие призывы связаны с неготовностью европейских государств к прямому военному конфликту с Россией.

