Україна
Главная Мобилизация Бумажный ВУД — нужно ли его оформлять в декабре

Бумажный ВУД — нужно ли его оформлять в декабре

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 20:00
Как оформить военно-учетный документ в декабре 2025 года
"Резерв+", электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE

В Украине произошли изменения в процессе воинского учета. После решения Кабинета министров электронный военно-учетный документ, который имел равноценную силу с бумажным, стал вообще основным, поэтому необходимости оформлять бумажный ВУД больше нет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.

Военно-учетные документы

Военнообязанные граждане, согласно требованиям действующего отечественного законодательства, должны иметь актуальный военно-учетный документ.

Для призывника это удостоверение о приписке к соответствующему призывному участку.

Для военнообязанного — военный билет или временное удостоверение.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему иметь бумажный ВУД.

Хватит электронного ВУД

Юрист Андрей Брылев отметил, что даже до изменений в порядке воинского учета в Украине электронный военно-учетный документ имел равноценную силу с бумажным.

Поэтому бумажный ВУД был необязательным.

В декабре же ситуация изменилась в пользу электронного варианта, отметил юрист.

"Сегодня правительство приняло решение об отмене бумажных е-ВУД. Теперь будет только электронный вариант в "Резерв+", — резюмировал Брилев.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить военный билет в "Дії".

Добавим, мы сообщали о том, когда ТЦК может признать е-ВУД недействительным.

Кабинет министров военный учет военнообязанные военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
