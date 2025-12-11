Как оформить военно-учетный документ в декабре 2025 года

Бумажный ВУД — нужно ли его оформлять в декабре
В Украине произошли изменения в процессе воинского учета. После решения Кабинета министров электронный военно-учетный документ, который имел равноценную силу с бумажным, стал вообще основным, поэтому необходимости оформлять бумажный ВУД больше нет.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.
Военно-учетные документы
Военнообязанные граждане, согласно требованиям действующего отечественного законодательства, должны иметь актуальный военно-учетный документ.
Для призывника это удостоверение о приписке к соответствующему призывному участку.
Для военнообязанного — военный билет или временное удостоверение.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли ему иметь бумажный ВУД.
Хватит электронного ВУД
Юрист Андрей Брылев отметил, что даже до изменений в порядке воинского учета в Украине электронный военно-учетный документ имел равноценную силу с бумажным.
Поэтому бумажный ВУД был необязательным.
В декабре же ситуация изменилась в пользу электронного варианта, отметил юрист.
"Сегодня правительство приняло решение об отмене бумажных е-ВУД. Теперь будет только электронный вариант в "Резерв+", — резюмировал Брилев.
Напомним, мы ранее писали о том, как получить военный билет в "Дії".
Добавим, мы сообщали о том, когда ТЦК может признать е-ВУД недействительным.
Читайте Новини.LIVE!