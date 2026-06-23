Перехід зі школи до вишу: як зберегти відстрочку без візиту до ТЦК

Викладачі університету. Фото: ВНАУ

Світлана Красноштан Редактор

Якщо військовозобов’язаний громадянин, який працює у школі, переходить на роботу у виш, він матиме право на відстрочку від призову і там. Але ця відстрочка не може бути безперервною. Одна, на час роботи в школі, буде скасована, тож після зарахування на посаду у виші доведеться відразу подавати заяву на нову відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для педагогів

Працівники закладів і організацій системи освіти мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Відстрочка надається не усім працівникам, а лише тим, хто займає науково-педагогічні посади.

Відстрочка від призову діє до того моменту, коли громадянин займає цю посаду. Також потрібно, щоб вона зберігала відповідність ключовим критеріям для отримання відстрочки.

Це, зокрема, розмір педагогічної ставки, яка дозволяє претендувати на відстрочку. Нагадаємо, що цей розмір має бути не меншим за 0,75 стандартної ставки, інакше відстрочка не надаватиметься чи, у разі надання раніше, має бути анульована.

Для відстрочки не треба йти в ТЦК, але безперервної відстрочки не вийде

До юристів звернувся громадянин, який працює на педагогічній посаді у школі. Чоловік поцікавився, як йому перейти на роботу у заклад вищої освіти, щоб відстрочка не була втрачена.

Також громадянин задав юристам питання щодо того, чи потрібно йому повідомляти в ТЦК про зміну робочого місця. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Інформацію про те, що Ви звільнилися зі школи та працевлаштувалися до ВНЗ, повідомлять Ваші роботодавці. За те, що Ви не будете сповіщати ТЦК, штрафу не буде".

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що без переривання відстрочки не обійтись. Айвазян пояснив, як відбуватиметься цей процес: "Є лише один спосіб: звільнитись зі школи та оформитись на роботу в університет, а після анулювання відстрочки в першому випадку, одразу подати заяву на таку саму відстрочку у зв'язку з отримання роботи у ВНЗ".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юристи мають позитивну практику роботи з ТЦК у питаннях зміни типу відстрочки.

Відстрочку від мобілізації можна оформити лише за однією причиною. Але останнім часом з’явилася можливість зміни одного типу відстрочки на іншу, без анулювання першої і оформлення другої з нуля. Юристи запевняють, що існують реальні випадки такої зміни без перерви у самому факті відстрочки.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чому ТЦК може відмовити у бронюванні після відстрочки.

Бронювання надається військовозобов’язаним громадянам, які працюють на критично важливих для вітчизняної економіки підприємствах. Громадянин має право отримати бронь, але не у випадку наявності чинної відстрочки. В такій ситуації територіальний центр комплектування відмовить у бронюванні.