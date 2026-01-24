Перемещение в ВСУ - документы для перемещения военного - документы для перемещения военного

Военнослужащий на фронте. Фото: 22 ОМБр

Военнослужащий оформляет свое перемещение из одной воинской части в другую на портале "Армія+". Юристы объяснили, какие документы необходимы в этом процессе для всех военнослужащих, а какие — для отдельных категорий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Перемещение в армии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право, при наличии оснований, перевестись из одной воинской части в другую.

Этот процесс после изменений в законодательстве происходит на Государственном вебпортале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армія +".

Именно в "Армія+" военнослужащий должен подать свой рапорт на перевод.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, какие документы нужно приложить к этому рапорту.

Документы для перемещения

Прежде всего это копия военного билета, удостоверения офицера или другого документа, подтверждающего прохождение военной службы военнослужащим в воинской части.

Кроме того, должно обязательно быть рекомендательное письмо от воинской части, в которую военнослужащий планирует быть перемещенным.

Третьим документом является согласование командира воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу перед перемещением. Андрей Карпенко добавил, что существуют случаи, когда такое согласование не требуется.

Четвертый документ, также обязательный не для всех, но необходимый для некоторых категорий военнослужащих — это заключение военно-врачебной комиссии.

