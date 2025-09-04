Базовая общая военная подготовка - можно ли перенести БОВП

Процесс базовой общей военной подготовки. Фото: "Новинарня"

Студент высшего учебного заведения имеет право перенести процесс базовой общей военной подготовки на один год. Это решение должен принять руководитель заведения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Кто позволяет перенести БОВП

В новом учебном году в украинских вузах стартует процесс базовой общей военной подготовки студентов.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он перенести процесс БОВП — и как это сделать.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что перенос БОВП является возможной.

"Разрешение на перенос практической подготовки базовой подготовки на следующий год для соискателей высшего образования, которые не прошли ее по уважительным причинам, предоставляется руководителем учреждения высшего образования, в котором проводится базовая подготовка таких соискателей", — пояснил юрист.

Чем грозит отказ от БОВП

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, вообще отказаться от прохождения БОВП невозможно.

"Отказ соискателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством в сфере образования", — напомнил Айвазян.

Поэтому перенести прохождение базовой общей военной подготовки можно, но отменить нереально.

