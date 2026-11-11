Студенти. Фото ілюстративне: nung.edu.ua

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, тож військовозобов'язаних громадян продовжують долучати до військової служби. Наразі українські студенти як і раніше мають право на відстрочку, чого не можна сказати про студентів заочної форми. Зокрема їх не звільняють від служби лише на підставі навчання, тож вони можуть бути призвані до лав Сил оборони України на загальних підставах, якщо в них немає інших законних підстав для відстрочки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського ОТЦК.

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Чи можуть мобілізувати студентів, які навчаються заочно

У ТЦК пояснили, що згідно закону, право на відстрочку передбачено для здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Проте важливий момент полягає в тому, що вони повинні навчатися за денною або дуальною формою та здобуваьи рівень освіти, вищий за раніше здобутий, із дотриманням установленої законом послідовності.

Таким чином, право на відстрочку за навчанням мають:

студенти професійних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий рівень освіти;

аспіранти;

докторанти;

особи, яких зарахували на навчання до інтернатури.

Водночас є здобувачі освіти, які підлягають мобілізації навіть попри навчання. Серед них:

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студенти заочної форми навчання;

студенти вечірньої форми навчання;

ті, хто здобуває освіту того самого або нижчого рівня, ніж уже має, і не відповідає вимогам законодавства щодо послідовності здобуття освіти (умовно, якщо особа вже має диплом бакалавра й вступила на заочну форму магістратури, сам факт навчання не дає їй права на відстрочку).

"Важливо: відсутність права на відстрочку за навчанням не означає автоматичного призову. Людина може мати інші передбачені законом підстави для відстрочки — наприклад, за сімейними обставинами або станом здоров’я", — резюмували у ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, студентам у разі перевступу до іншого вишу після відрахування з першого курсу, може бути відмовлено у відстрочці від ТЦК. Однак відсутність диплома підтверджує дотримання послідовності освіти, тож у разі відмови у відстрочці це рішення треба оскаржувати через ЦНАП або подавати позов проти Міноборони.

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