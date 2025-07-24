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Главная Мобилизация Перевод в тыл без отношения — возможно ли это

Перевод в тыл без отношения — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 12:20
Перевод в другую воинскую часть - можно ли перевестись без отношения
Украинские военнослужащие. Фото: 71 ОЕБр

Военнослужащий ВСУ имеет право перевестись из одной бригады в другую, с фронта в тыл. Но для этого нужен один ключевой документ, без которого оформить перевод невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право переводиться из одной воинской части в другую.

Это право у них сохраняется даже во время действия военного положения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли перевестись из одного подразделения в другое, тыловое.

Мужчина уточнил, можно ли осуществить такой шаг без отношения от подразделения, в которое военный планирует перевестись.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что сам по себе факт перевода из боевой бригады в тыловую не является чем-то уникальным, но в ситуации с отношением все значительно сложнее.

Обязательный документ

"Отношение является обязательным документом при переводе", — подчеркнул в комментарии Айвазян.

Он отметил, что без отношения невозможно перевестись вообще, хоть в тыл, хоть во фронтовое подразделение.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военного не могут перевести без его согласия.

Добавим, мы сообщали о том, когда военного могут перевести на низшую должность.

ВСУ армия документы военнослужащие воинская часть
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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