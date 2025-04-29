Государственная служба качества образования проверит учебные заведения, чтобы выявить уклонистов, которые прикрываются образованием

Студенты уходят с лекций. Иллюстративное фото: freepik.com

Вскоре в Украине начнутся масштабные проверки учебных заведений, которые предоставляют высшее и профессиональное предвысшее образование. В рамках этих проверок на тему коррупции при мобилизации будет осмотрено 100 учреждений, в частности профессионально-технические училища, колледжи и другие высшие учебные заведения.

Об этом сообщает Государственная служба качества образования.

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Что будут проверять

Сообщение Государственной службы качества образования. Фото: Скриншот

Основной целью проверки является выявление недостоверных данных о соискателях образования. Эта инициатива обусловлена распространенными схемами, когда мужчины призывного возраста поступают в учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Государственная служба качества образования сообщила о начале проверок, которые охватят как организацию вступительной кампании, так и организацию учебного процесса. Главной целью этих действий является устранение нарушений законодательства, которое действует в период военного положения.

Причиной для таких проверок стали многочисленные случаи внесения неточных данных о соискателях образования в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. В частности, выявлены случаи опоздания с внесением данных и отсутствие информации о мужчинах призывного возраста, которые получают образование.

Проверки также охватят соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования и работу аспирантов.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право на отсрочку студенты старше 30 лет.

Добавим, мы сообщали о том, какие студенты в мае могут быть мобилизованы.