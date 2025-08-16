Де перевіряють висновки ВЛК - які інстанції займаються перевіркою

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Якщо військово-лікарська комісія визнала громадянина непридатним до військової служби, висновок ВЛК мають затвердити структури вищого рівня. Юристи пояснили, якими є ці структури.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Перша стадія перевірки висновку ВЛК

Військово-лікарська комісія — один із ключових елементів як військового обліку загалом, так і процесу загальної мобілізації, який розпочався після запровадження воєнного стану в Україні.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов районну військово-лікарську комісію.

Чоловік поцікавився, куди направлять висновок його ВЛК для перевірки факту непридатності до військового обліку.

"ВЛК ТЦК повинна направити документи на перевірку до обласної ВЛК", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Де затверджують непридатність за підсумками ВЛК

Втім, додав юрист, цей рівень не є остаточним для процесу перевірки.

"Обласна ВЛК, своєю чергою, після перевірки передає документи до штатної ВЛК на затвердження", — наголосив Айвазян.

Тільки після цього висновок районної ВЛК про непридатність може бути повернутий до ТЦК для того, аби виключити громадянина з військового обліку.

