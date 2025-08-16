Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Перевірка даних ВЛК — куди направляють висновок

Перевірка даних ВЛК — куди направляють висновок

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 12:20
Де перевіряють висновки ВЛК - які інстанції займаються перевіркою
Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Якщо військово-лікарська комісія визнала громадянина непридатним до військової служби, висновок ВЛК мають затвердити структури вищого рівня. Юристи пояснили, якими є ці структури.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Перша стадія перевірки висновку ВЛК

Військово-лікарська комісія — один із ключових елементів як військового обліку загалом, так і процесу загальної мобілізації, який розпочався після запровадження воєнного стану в Україні.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов районну військово-лікарську комісію.

Чоловік поцікавився, куди направлять висновок його ВЛК для перевірки факту непридатності до військового обліку.

"ВЛК ТЦК повинна направити документи на перевірку до обласної ВЛК", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Де затверджують непридатність за підсумками ВЛК

Втім, додав юрист, цей рівень не є остаточним для процесу перевірки.

"Обласна ВЛК, своєю чергою, після перевірки передає документи до штатної ВЛК на затвердження", — наголосив Айвазян.

Тільки після цього висновок районної ВЛК про непридатність може бути повернутий до ТЦК для того, аби виключити громадянина з військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про, як не отримати покарання за те, що пройшов військово-лікарську комісію через місяць після отримання направлення.

Додамо, ми повідомляли про те, як правильно підтвердити діагнози для ВЛК.

ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба тимчасово непридатний
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації