Де перевіряють висновки ВЛК - які інстанції займаються перевіркою

Перевірка даних ВЛК — куди направляють висновок
Якщо військово-лікарська комісія визнала громадянина непридатним до військової служби, висновок ВЛК мають затвердити структури вищого рівня. Юристи пояснили, якими є ці структури.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Перша стадія перевірки висновку ВЛК
Військово-лікарська комісія — один із ключових елементів як військового обліку загалом, так і процесу загальної мобілізації, який розпочався після запровадження воєнного стану в Україні.
До юристів звернувся громадянин, який пройшов районну військово-лікарську комісію.
Чоловік поцікавився, куди направлять висновок його ВЛК для перевірки факту непридатності до військового обліку.
"ВЛК ТЦК повинна направити документи на перевірку до обласної ВЛК", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Де затверджують непридатність за підсумками ВЛК
Втім, додав юрист, цей рівень не є остаточним для процесу перевірки.
"Обласна ВЛК, своєю чергою, після перевірки передає документи до штатної ВЛК на затвердження", — наголосив Айвазян.
Тільки після цього висновок районної ВЛК про непридатність може бути повернутий до ТЦК для того, аби виключити громадянина з військового обліку.
