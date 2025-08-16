Где проверяют выводы ВВК - какие инстанции занимаются проверкой

Проверка данных ВВК — куда направляют заключение
Если военно-врачебная комиссия признала гражданина непригодным к военной службе, заключение ВВК должны утвердить структуры высшего уровня. Юристы объяснили, какие это структуры.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Первая стадия проверки заключения ВВК
Военно-врачебная комиссия — один из ключевых элементов как воинского учета в целом, так и процесса всеобщей мобилизации, который начался после введения военного положения в Украине.
К юристам обратился гражданин, который прошел районную военно-врачебную комиссию.
Мужчина поинтересовался, куда направят заключение его ВВК для проверки факта непригодности к военному учету.
"ВВК ТЦК должна направить документы на проверку в областную ВВК", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Где утверждают непригодность по итогам ВВК
Впрочем, добавил юрист, этот уровень не является окончательным для процесса проверки.
"Областная ВВК же, в свою очередь, после проверки передает документы в штатную ВВК на утверждение", — отметил Айвазян.
Только после этого заключение районной ВВК о непригодности может быть возвращено в ТЦК для того, чтобы исключить гражданина с воинского учета.
