Проверка данных ВВК — куда направляют заключение

Проверка данных ВВК — куда направляют заключение

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 12:20
Где проверяют выводы ВВК - какие инстанции занимаются проверкой
Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Если военно-врачебная комиссия признала гражданина непригодным к военной службе, заключение ВВК должны утвердить структуры высшего уровня. Юристы объяснили, какие это структуры.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Первая стадия проверки заключения ВВК

Военно-врачебная комиссия — один из ключевых элементов как воинского учета в целом, так и процесса всеобщей мобилизации, который начался после введения военного положения в Украине.

К юристам обратился гражданин, который прошел районную военно-врачебную комиссию.

Мужчина поинтересовался, куда направят заключение его ВВК для проверки факта непригодности к военному учету.

"ВВК ТЦК должна направить документы на проверку в областную ВВК", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Где утверждают непригодность по итогам ВВК

Впрочем, добавил юрист, этот уровень не является окончательным для процесса проверки.

"Областная ВВК же, в свою очередь, после проверки передает документы в штатную ВВК на утверждение", — отметил Айвазян.

Только после этого заключение районной ВВК о непригодности может быть возвращено в ТЦК для того, чтобы исключить гражданина с воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, как не получить наказание за то, что прошел военно-врачебную комиссию через месяц после получения направления.

Добавим, мы сообщали о том, как правильно подтвердить диагнозы для ВВК.

ВВК ТЦК и СП военнообязанные военная служба временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
