Перевірка документів призовника на кордоні: з якого віку починають перевіряти

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

Громадянин, який перебуває на військовому обліку, може виїжджати з України до досягнення 23-річного віку. Але після 18 років чоловіку потрібно мати при собі на кордоні військово-обліковий документ. Це може бути, зокрема, застосунок "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон під час війни

24 лютого 2022 року почалася повномасштабна російсько-українська війна. Того ж дня в Україні був оголошений воєнний стан.

Правовий режим воєнного стану має певні обмеження для низки громадян. Ці обмеження стосуються осіб, що перебувають на військовому обліку.

Для тих, зокрема, був закритий на виїзд державний кордон України. Станом на липень 2026 року виїзд заборонений чоловікам віком від 23 років.

Читайте також:

Після 18 років документ при собі мати обов’язково

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями виїзду за кордон громадян у статусі призовників. Зокрема, коли, з якого віку таким особам потрібно мати при собі військово-обліковий документ.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що чоловікам до 23 років виїзд з України не обмежується. Але при цьому потрібно мати при собі відповідні документи.

Юрист Владислав Дерій пояснив, з якого віку громадянин повинен надавати ВОД на кордоні для перевірки: "У період проведення мобілізації уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ. Це, зокрема, військово-обліковий документ в електронній формі".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи потрібна для виїзду за кордон багатодітному батьку відстрочка, якщо діти народжені в різних шлюбах.

Багатодітний батько має право виїжджати за кордон, навіть якщо діти народжені у різних шлюбах. Але самого факту наявності дітей недостатньо. Потрібно офіційно оформити в ТЦК відстрочку від мобілізації і мати на смартфоні застосунок "Резерв+" для пред’явлення на кордоні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які три документи потрібні особі з інвалідністю для виїзду за кордон.

Громадяни з інвалідністю, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку, мають право виїжджати за кордон. Для цього потрібно мати при собі на кордоні один із трьох документів на підтвердження факту інвалідності. Таким документом може бути навіть довідка для отримання пільг.