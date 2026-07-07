Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Грядка
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація 22-річний військовозобов'язаний: виїзд за кордон відкритий, на ВЛК не треба йти

22-річний військовозобов'язаний: виїзд за кордон відкритий, на ВЛК не треба йти

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 20:00
22-річний військовозобов'язаний: виїзд за кордон відкритий, на ВЛК не треба йти
Прикордонниця перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Виїзд з України після оголошення воєнного стану і початку загальної мобілізації обмежили для громадян, що перебувають на військовому обліку і старші 23 років. Ті, хто не досяг 23-річного віку, можуть виїжджати, навіть якщо вони мають статус "військовозобов’язаний". Проходити ВЛК для цього не треба.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон під час війни

Після 24 лютого, коли був оголошений режим воєнного стану, виїзд за кордон з України став проблематичним для цілої низки громадян. Йдеться про тих, хто перебуває на військовому обліку і старший 23 років.

В’їзд до України залишається відкритим, а от перетинати державний кордон на виїзд ці громадяни не можуть. Втім, для громадян, які мають відстрочку від мобілізації чи бронювання, право виїзду з України не обмежується.

Ключовою умовою є вік, а не категорія громадянина на військовому обліку. Це стосується, зокрема, тих військовозобов’язаних, які ще не досягли 23-річного віку.

Читайте також:

Проходження ВЛК для виїзду не потрібне

До юристів звернувся громадянин, якому виповнилося 22 роки. Як колишній обмежено придатний він має статус "військовозобов’язаний", а не "призовник".

Чоловік поцікавився, чи може він виїхати за кордон під час війни і чи потрібно йому для цього проходити військово-лікарську комісію. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Незалежно від Вашого статусу "військовозобов'язаний" чи "призовник" Ви маєте право на виїзд за кордон до настання 23 років".

Інший адвокат, Ярослав Турчин, пояснив ситуацію із ВЛК: "Закон не передбачає проходження ВЛК Вами до 25 років. Хоча ТЦК може спекулювати і намагатися Вас розвести".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якою є головна проблема у процесі виїзд за кордон військовозобов’язаного громадянина у віці 18–23 років.

Громадяни віком до 23 років мають право виїжджати за кордон навіть в умовах воєнного стану та загальної мобілізації. На право виїзду не впливає навіть статус "військовозобов’язаний". Але цей статус може вплинути на можливість доїхати до кордону.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які три документи потрібні особі з інвалідністю для виїзду за кордон.

Громадяни з інвалідністю, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку, мають право виїжджати за кордон. Для цього потрібно мати при собі на кордоні один із трьох документів на підтвердження факту інвалідності. Таким документом може бути навіть довідка для отримання пільг.

ВЛК військовозобов'язані виїзд за кордон
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації