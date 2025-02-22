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Проверка ВУД у украинцев на улице — имеет ли право на это полиция

22 февраля 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — имеет ли право полиция проверять ВУД у мужчин
Работники полиции проверяют документы у мужчины. Фото: "Вгору"
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все без исключения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой документы, подтверждающие личность, и военно-учетный документ, к примеру военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку. Этот документ может быть как в бумажной форме, так и в электронном виде в приложении "Резерв+". Отсутствие ВУД квалифицируется как нарушение правил военного учета.

Однако кто имеет полномочия проверять наличие военно-учетных документов и могут ли это делать работники Национальной полиции Украины, рассказали юристы юридической компании "Inseinin".

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Как подчеркнули правоведы, правоохранители на законных основаниях могут требовать от мужчин военно-учетные документы. Более того, лица не имеют права отказаться от предоставления их на ознакомление.

Как объясняют специалисты, работники полиции могут считывать военно-учетные документы и проверять данные через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных, резервистов, а также через базу "АРМОР".

 

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Работники полиции проверяют документы у мужчины. Фото: "Вгору"

Где может осуществляться проверка военно-учетных документов

Полиция может требовать предъявить военно-учетные документы:

  • в общественных местах;
  • по месту жительства;
  • по месту работы;
  • на блок-постах;
  • в паспортном сервисе МВД;
  • во время остановки автомобиля из-за нарушения ПДД или оформления ДТП.

Что ждет нарушителя военного учета

В случае выявления нарушения правил военного учета или административного розыска за совершение административного правонарушения правоохранители могут задерживать и доставлять военнообязанного в районный ТЦК.

Основаниями для осуществления административного задержания работниками полиции являются:

  • уклонение от явки в ТЦК по повестке;
  • отсутствие военно-учетного документа;
  • непребывание на военном учете;
  • отказ от вручения повестки;
  • уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;
  • другие нарушения правил военного учета, которые предусмотрены постановлением КМУ №1487.

Ранее мы писали, надо ли мужчинам садиться в авто ТЦК по требованию.

Напомним, мы рассказывали, что грозит мужчинам за отказ проходить ВВК.

Также мы сообщали, на каких основаниях военнообязанные мужчины могут попасть в розыск ТЦК.

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