Мобилизация в Украине 2025 — имеет ли право полиция проверять ВУД у мужчин

Работники полиции проверяют документы у мужчины. Фото: "Вгору"

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все без исключения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой документы, подтверждающие личность, и военно-учетный документ, к примеру военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку. Этот документ может быть как в бумажной форме, так и в электронном виде в приложении "Резерв+". Отсутствие ВУД квалифицируется как нарушение правил военного учета.

Однако кто имеет полномочия проверять наличие военно-учетных документов и могут ли это делать работники Национальной полиции Украины, рассказали юристы юридической компании "Inseinin".

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Как подчеркнули правоведы, правоохранители на законных основаниях могут требовать от мужчин военно-учетные документы. Более того, лица не имеют права отказаться от предоставления их на ознакомление.

Как объясняют специалисты, работники полиции могут считывать военно-учетные документы и проверять данные через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных, резервистов, а также через базу "АРМОР".

Работники полиции проверяют документы у мужчины. Фото: "Вгору"

Где может осуществляться проверка военно-учетных документов

Полиция может требовать предъявить военно-учетные документы:

в общественных местах;

по месту жительства;

по месту работы;

на блок-постах;

в паспортном сервисе МВД;

во время остановки автомобиля из-за нарушения ПДД или оформления ДТП.

Что ждет нарушителя военного учета

В случае выявления нарушения правил военного учета или административного розыска за совершение административного правонарушения правоохранители могут задерживать и доставлять военнообязанного в районный ТЦК.

Основаниями для осуществления административного задержания работниками полиции являются:

уклонение от явки в ТЦК по повестке;

отсутствие военно-учетного документа;

непребывание на военном учете;

отказ от вручения повестки;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;

другие нарушения правил военного учета, которые предусмотрены постановлением КМУ №1487.

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