Мобилизация в Украине 2025 — имеет ли право полиция проверять ВУД у мужчин

Проверка ВУД у украинцев на улице — имеет ли право на это полиция
Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все без исключения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой документы, подтверждающие личность, и военно-учетный документ, к примеру военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку. Этот документ может быть как в бумажной форме, так и в электронном виде в приложении "Резерв+". Отсутствие ВУД квалифицируется как нарушение правил военного учета.
Однако кто имеет полномочия проверять наличие военно-учетных документов и могут ли это делать работники Национальной полиции Украины, рассказали юристы юридической компании "Inseinin".
Имеет ли право полиция проверять ВУД
Как подчеркнули правоведы, правоохранители на законных основаниях могут требовать от мужчин военно-учетные документы. Более того, лица не имеют права отказаться от предоставления их на ознакомление.
Как объясняют специалисты, работники полиции могут считывать военно-учетные документы и проверять данные через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных, резервистов, а также через базу "АРМОР".
Где может осуществляться проверка военно-учетных документов
Полиция может требовать предъявить военно-учетные документы:
- в общественных местах;
- по месту жительства;
- по месту работы;
- на блок-постах;
- в паспортном сервисе МВД;
- во время остановки автомобиля из-за нарушения ПДД или оформления ДТП.
Что ждет нарушителя военного учета
В случае выявления нарушения правил военного учета или административного розыска за совершение административного правонарушения правоохранители могут задерживать и доставлять военнообязанного в районный ТЦК.
Основаниями для осуществления административного задержания работниками полиции являются:
- уклонение от явки в ТЦК по повестке;
- отсутствие военно-учетного документа;
- непребывание на военном учете;
- отказ от вручения повестки;
- уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;
- другие нарушения правил военного учета, которые предусмотрены постановлением КМУ №1487.
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