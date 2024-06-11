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Пять категорий украинцев могут выезжать за границу без военного билета

11 июня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кто может выехать за границу без военного билета — пять категорий мужчин
Проверка документов у мужчин на границе. Фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новым нормам, военнообязанные мужчины, имеющие право выезжать из Украины, кроме подтверждающих документов, должны предъявить по требованию работников Госпогранслужбы военно-учетный документ. Однако есть исключения из правил — пять категорий мужчин могут не предъявлять этот документ при пересечении границы.

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Кто именно сейчас имеет право этого не делать, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "КИЕВ 24".

Кто может выехать за границу без проверки военно-учетных документов

Так, по словам пресс-секретаря ГПСУ, в настоящее время существуют пять категорий мужчин, у которых во время выезда за границу не проверяют военно-учетные документы.

"Пока мы не проверяем наличие военно-учетного документа у других категорий лиц, которые правилами пересечения границы прописаны отдельными пунктами, в отношении которых четко указаны условия пересечения границы", — пояснил Демченко.

К этим категориям относятся:

  • лица с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие взрослых или детей с инвалидностью;
  • мужчины, перевозящие гуманитарную помощь;
  • водители, осуществляющие международные перевозки товаров и пассажиров;
  • работники железной дороги, авиационной и морской отраслей.

Также Андрей Демченко добавил, что изменения в правила пересечения границы гражданами Украины, утвержденные постановлением правительства №57, пока не внесены. Однако в будущем это вполне возможно. О каких-либо изменениях ГПСУ обязательно уведомит граждан.

 

Ранее мы писали, кому из военнообязанных мужчин с июня 2024 больше недоступна отсрочка от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, что еще одной категории военнообязанных мужчин запретили выезжать за границу.

Также мы информировали, имеет ли выписка, выданная ЦПАУ, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и позволяет ли выехать за границу.

Украина
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мобилизация
военный билет
война
граница

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