Військовий облік в Україні 2024 — які вимоги ТЦК мають виконати підприємства

Ведення військового обліку на підприємстві. Колаж Новини.LIVE

Ще у травні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої змінюються правила ведення військового обліку на підприємствах, в організаціях та установах. Зокрема з'являються нові обов'язки перед ТЦК та СП, за невиконання яких загрожує штраф.

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Нові вимоги ТЦК до підприємств, установ та організацій

Так, мова йде про постанову Кабміну №560 від 16 травня 2024 року " Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Відповідно до даного документа, після того, як керівники підприємств, установ, організацій отримали розпорядження голови районної, міської держадміністрації або військової адміністрації, або керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК, вони зобов'язані:

видати наказ керівника про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних (у документі мають бути зазначені: підстава, мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям, інші питання);

через відповідальних осіб організувати здійснення оповіщення працівників у робочий час шляхом вручення повісток під особистий підпис (вручати повістки мають на території підприємств, установ, організацій та в місцях виконання працівниками робіт/обов’язків);

здійснити інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;

повідомити письмово у 3-денний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечити прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК, та у разі потреби часу на зворотний шлях;

невідкладно інформувати відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Також за місцем роботи резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

представниками ТЦК;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та поліцейські.

Військовий облік на підприємстві. Колаж Новини.LIVE

Інші обов'язки підприємств, установ, організацій перед ТЦК

Відповідно до п. 47 постанови КМУ від 30 грудня 2022 року №1487 у разі отримання розпоряджень ТЦК щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення;

довести його до відома таких осіб під особистий підпис (у разі виконання працівниками дистанційної, надомної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні — рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення у частині, що стосується їх прибуття до відповідного ТЦК у визначені строки, та надіслати копію відповідних наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК);

вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК;

письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК про осіб з-поміж призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідного ТЦК.

Співробітники ТЦК та СП на робочому місці. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

Які штрафи передбачені за порушення підприємствами правил військового обліку

Керівники, інші посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності, винні в порушенні правил військового обліку громадян України, взяття на військовий облік, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до ТЦК, несуть відповідальність за ст. 210-1 КУпАП.

Відповідно до неї, в особливий період штраф сягатиме від 34000 до 42500 грн. Штраф може накладатися на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань.

Коли підприємства не можуть оштрафувати

Керівника підприємства, установи, організації не можуть оштрафувати, якщо ТЦК і так може отримати відповідні дані з електронних реєстрів — зокрема і дані про працівників з реєстрів Пенсійного фонду та Податкової служби.

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