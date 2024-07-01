Военный учет в Украине 2024 — какие требования ТЦК должны выполнить предприятия

Ведение военного учета на предприятии. Коллаж Новини.LIVE

Еще в мае 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому изменяются правила ведения военного учета на предприятиях, организациях и учреждениях. В частности, появляются новые обязанности перед ТЦК и СП, за невыполнение которых грозит штраф.

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Новые требования ТЦК к предприятиям, учреждениям и организациям

Так, речь идет о постановлении Кабмина №560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

В соответствии с данным документом, после того, как руководители предприятий, учреждений, организаций получили распоряжение председателя районной, городской госадминистрации или военной администрации, или руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызове резервистов и военнообязанных в ТЦК, они обязуются:

выдать приказ руководителя о проведении оповещения резервистов и военнообязанных (в документе должны быть указаны: основание, цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, ответственные за осуществление оповещения, порядок осуществление контроля за оповещением и прибытием, другие вопросы);

через ответственных лиц организовать осуществление оповещения работников в рабочее время путем вручения повесток под личную подпись (вручать повестки должны на территории предприятий, учреждений, организаций и в местах выполнения работниками работ/обязанностей);

осуществить информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации;

сообщить в письменном виде в 3-дневный срок ТЦК о результатах оповещения и исполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

обеспечить прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) в пункты сбора районных (городских) ТЦК или воинских частей или освобождение их от исполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК, и в случае необходимости времени на обратный путь;

безотлагательно информировать соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.

Также по месту работы резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

представителями ТЦК;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), ТЦК и полицейские.

Военный учет на предприятии. Коллаж Новости.LIVE

Прочие обязанности предприятий, учреждений, организаций перед ТЦК

В соответствии с п. 47 постановления КМУ от 30 декабря 2022 года №1487 в случае получения распоряжений ТЦК по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны:

издать приказ (распоряжение) об уведомлении;

довести его до сведения таких лиц под личную подпись (при выполнении работниками дистанционной, надомной работы, в период их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в командировке — заказным почтовым отправлением, почтовым отправлением с объявленной ценностью с описанием вложения в части, что касается их прибытие в соответствующий ТЦК в определенные сроки и отправить копию соответствующих приказов (распоряжений) и подтверждающую информацию или документы об осуществлении уведомления в трехдневный срок в соответствующий ТЦК);

вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК;

в письменном виде уведомить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах среди призывников, военнообязанных и резервистов, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующий ТЦК.

Сотрудники ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook

Какие штрафы предусмотрены за нарушение предприятиями правил военного учета

Руководители, другие должностные лица предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности, виновные в нарушении правил военного учета граждан Украины, взятии на военный учет, мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности, прибытии по вызову в ТЦК, несут ответственность по ст. 210-1 КУоАП.

Согласно ей, в особый период штраф будет достигать от 34000 до 42500 грн. Штраф может налагаться на должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений.

Когда предприятия не могут оштрафовать

Руководителя предприятия, учреждения, организации не могут оштрафовать, если ТЦК и так может получить соответствующие данные по электронным реестрам — в том числе и данные о работниках из реестров Пенсионного фонда и Налоговой службы.

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