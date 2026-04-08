Офіцер запасу не потрапить у оперативний резерв

Офіцер запасу не потрапить у оперативний резерв

Дата публікації: 8 квітня 2026 20:00
Навчання на військовій кафедрі. Фото: "РадіоТрек"

Громадяни, які під час навчання у вищому навчальному закладі пройшли курс на військовій кафедрі, отримують звання офіцера (лейтенанта) запасу. Юристи пояснили, що цей процес не є ідентичним строковій військовій службі. Тож офіцера запасу не можуть автоматично зарахувати до оперативного резерву.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Категорії військового обліку в Україні

В Україні існують різні категорії для громадян на військовому обліку. Це перш за все "призовник", категорія, яку присвоюють громадянам, що щойно вступили на військовий облік і ще не досягли 25-річного віку.

У 25 років призовник стає військовозобов’язаним. Крім того, існує ще спеціальна категорія "резервіст".

До резервістів зараховують тих громадян, які мають військовий досвід. Зокрема, після проходження військової служби у строковому форматі.

Офіцер запасу не є резервістом

До юристів звернувся громадянин, який не проходив строкову службу в ЗСУ. Але при цьому він закінчив військову кафедру під час навчання в університеті і отримав звання офіцера запасу.

Чоловік поцікавився, чи може він потрапити до оперативного резерву. Юрист Владислав Дерій підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Резервісти (в юридичному сенсі) це ті особи, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві, або особи з військовим досвідом, зараховані до оперативного резерву першої черги. Оскільки Ви не служили, ви не належите до цієї категорії".

Юрист додав, припустивши можливість зарахування громадянина у резерв: "Окрім того, Ви є лейтенантом запасу, що унеможливлює переведення у статус резервіста. Якщо ж Вас незаконно зарахують в оперативний резерв, то Вам потрібно буде оскаржувати такі дії ТЦК в судовому порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у застосунку "Резерв+" з'явився статус "оперативний резерв".

У застосунку "Резерв+" все частіше почав з'являтися стату "оперативний резерв". У такому випадку людину неможливо забронювати, адже це не передбачено чинними правилами.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, на яких підставах громадянина можуть виключити з оперативного резерву.

Статус резервіста втрачається, якщо громадянин досягає відповідного віку (60 років) для зняття з військового обліку. Також це може бути у ситуації, коли громадянин має проблеми зі здоров’ям, які несумісні зі службою у резерві.

військовий облік резерв військова кафедра
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
