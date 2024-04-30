Після уточнення даних у ТЦК буде ще одна необхідна процедура — адвокат пояснив всі деталі

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Відповідно до нового закону про мобілізацію, кожен військовозобов’язаний має відновити свої особисті та анкетні дані у Територіальному центрі комплектування. Після цього, особа може бути викликана для проходження ВЛК.

Про це розповів адвокат Олег Мицик в ефірі телеканалу КИЇВ24.

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"На сьогодні в законі про мобілізацію написано про можливість оновлення анкетних даних шляхом їх подачі через електронний кабінет, через засоби зв’язку або через ЦНАП. У законі написано, що в 60-денний термін особи повинні подати дані про себе, свій сімейний стан, освіту, хвороби тощо. А наступним кроком передбачено проходити ВЛК", — заявив адвокат.

Він підкреслив, що вимога пройти медичний огляд залишається незмінною, акцент був зроблений на необхідності оновлення основних даних та інформації в анкетах.

"Тобто обов’язку пройти ВЛК ніхто не виключав. Мова про первинний етап, уточнення анкетних даних. Ініціатори цих норм у законі хочуть, що після отримання такої інформації зможуть викликати для проходження ВЛК", — додав Мицик.

Нагадаємо, ми писали, як військовозобов'язані українці можуть уточнити свої військово-облікові дані для ТЦК.

Раніше ми розповідали, як каратимуть військовозобов'язаних українців, які вчасно не оновлять облікові дані в ТЦК.