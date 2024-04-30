После уточнения данных в ТЦК будет еще одна необходимая процедура — адвокат объяснил все детали
Согласно новому закону о мобилизации каждый военнообязанный должен восстановить свои личные и анкетные данные в Территориальном центре комплектования. После этого лицо может быть вызвано для прохождения ВЛК.
Об этом рассказал адвокат Олег Мицик в эфире телеканала КИЇВ24.
Обязательно прохождение ВВК
"На сегодняшний день в законе о мобилизации написано о возможности обновления анкетных данных путем их подачи через электронный кабинет, через средства связи или через ЦНАП. В законе написано, что в 60-дневный срок лица должны предоставить данные о себе, своем семейном положении, образование, болезни и т.д. А следующим шагом предусмотрено проходить ВВК", — заявил адвокат.
Он подчеркнул, что требование пройти медицинскую комиссию остается неизменным, акцент был сделан на необходимости обновления основных данных и информации в анкетах.
"То есть обязанности пройти ВВК никто не исключал. Речь о первичном этапе, уточнении анкетных данных. Инициаторы этих норм в законе хотят, что после получения такой информации смогут вызвать для прохождения ВВК", — добавил Мицик.
Напомним, мы писали, как военнообязанные украинцы могут уточнить свои военно-учетные данные для ТЦК.
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