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После снятия с военного учета мужчины должны получить справку — как это сделать

21 августа 2024 21:32
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет в Украине 2024 — как получить справку о снятии и кому нужно
Военнообязанный мужчина в территориальном центре. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные мужчины в Украине могут быть сняты с военного учета. В этом случае некоторые граждане должны получить соответствующую справку.

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Кто должен получить справку о снятии с военного учета

Такой документ необходим мужчинам, имеющим правовой статус, предоставляющий возможность постоянного проживания за границей, что подтверждается видом на постоянное место жительства.

То есть если лицо планирует переезд за границу на постоянное местожительство и является военнообязанным, оно должно сняться с военного учета и получить соответствующую справку. Именно этот документ является обязательным этапом выезда на ПМЖ. Иначе пересечь границу не удастся.

 

Кто должен получить справку о снятии с военного учета 
Украинцы находятся в территориальном центре комплектования. Скриншот с видео на Youtube

Как получить справку о снятии с военного учета

Специалисты отметили, что следует придерживаться следующего алгоритма:

  1. Получить разрешение на выезд от территориального подразделения Государственной миграционной службы.
  2. Обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации для получения соответствующей справки, принеся с собой определенный пакет документов и написав заявление.

К заявлению о снятии с военного учета необходимо добавить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • выписка из демографического реестра о месте регистрации;
  • военно-учетный документ;
  • разрешение с Миграционной службы о выезде за границу на ПМЖ;
  • документы, подтверждающие право пребывания в других странах (паспорт, вид и т.д.).

В справке должно быть указано, что лицо было снято с военного учета и изъяты военно-учетные документы именно в связи с выездом за границу.

В случае необходимости можно обратиться к юристам за помощью.

 

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Напомним, мы писали, как можно избежать штрафа за необновление данных в ТЦК и СП.

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военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные справка

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