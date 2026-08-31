Добровольці 18-25 років: у 152-й бригаді заявили про перевиконання плану

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Командир групи рекрутингу штабу управління 152 окремої єгерської бригади Любомир Заїка розповів, що план набору добровольців віком від 18 до 25 років виконано на понад 100% за останні вісім місяців. Водночас інформаційна кампанія про нові умови служби потребує нового імпульсу.

Про це Любомир Заїка ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 31 серпня.

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Добровольці до 25 років у війську

"У нас є план виконання завдання, який виконується по категорії 18-25. І цей план у нас протягом цього року, за 8 місяців, виконується більше ніж на 100%", — каже Заїка.

Крім того, працюють мотиваційні контракти. За словами командира групи рекрутингу штабу управління 152 окремої єгерської бригади, люди вже отримували виплати.

Заїка наголосив, що люди долучаються більш-менш стабільно, але хотілося б активніше.

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"Ця тема вона на якомусь етапі більш притихла і про неї мало хто говорить, про неї мало хто взагалі знає, розуміє, тому доводиться пояснювати. У нас є відповідний кол-центр, і ми пояснюємо людям в телефонному режимі, що є такі контракти з такими умовами, по яких можна проходити службу, де відповідно є чіткі терміни служби", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на військового з позивним "Фріман", примусова мобілізація фактично не залишає військовозобов’язаному можливості самостійно обрати підрозділ. Натомість контрактна служба дає змогу впливати на вибір посади та передбачає низку додаткових виплат.

А у пресслужбі Сил оборони України пояснювали, що військовослужбовці не зможуть укласти новий мотиваційний контракт лише на період, що залишився за попереднім. Хоча законодавство передбачає можливість переукладання, строк служби за новим контрактом обчислюватиметься заново.