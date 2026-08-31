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Главная Мобилизация План набора добровольцев до 25 лет выполнен на 100 % за 8 месяцев

План набора добровольцев до 25 лет выполнен на 100 % за 8 месяцев

Ua ru
31 августа 2026 13:53
Эксклюзив
Добровольцы 18-25 лет: в 152-й бригаде сообщили о перевыполнении плана
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Командир группы по набору персонала штаба управления 152-й отдельной егерской бригады Любомир Заика сообщил, что план набора добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет за последние восемь месяцев выполнен более чем на 100%. В то же время информационная кампания о новых условиях службы нуждается в новом импульсе.

Об этом Любомир Заика эксклюзивно рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 31 августа.

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Добровольцы до 25 лет в армии

"У нас есть план выполнения задачи, который реализуется по категории 18–25. И этот план у нас в течение этого года, за 8 месяцев, выполняется более чем на 100%", — говорит Заика.

Кроме того, действуют мотивационные контракты. По словам командира группы рекрутинга штаба управления 152-й отдельной егерской бригады, люди уже получали выплаты

Заика подчеркнул, что люди присоединяются более или менее стабильно, но хотелось бы, чтобы это происходило активнее.

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"Эта тема на каком-то этапе как-то затихла, и о ней мало кто говорит, мало кто вообще знает и понимает, поэтому приходится объяснять. У нас есть соответствующий колл-центр, и мы объясняем людям по телефону, что существуют такие контракты с такими условиями, по которым можно проходить службу, где, соответственно, есть четкие сроки службы", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на военного с позывным "Фриман", принудительная мобилизация фактически не оставляет военнообязанному возможности самостоятельно выбрать подразделение. Зато контрактная служба позволяет влиять на выбор должности и предусматривает ряд дополнительных выплат.

А в пресс-службе Сил обороны Украины поясняли, что военнослужащие не смогут заключить новый мотивационный контракт только на оставшийся срок по предыдущему контракту. Хотя законодательство предусматривает возможность перезаключения, срок службы по новому контракту будет исчисляться заново.

ВСУ Украина мобилизация добровольцы контракт
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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