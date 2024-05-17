Подоляк заявив, що піде в ТЦК оновлювати дані

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Yasin Akgul

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що піде в територіальний центр комплектування оновлювати дані. Він наголосив, що планує це зробити, адже закон про мобілізацію передбачає на це 60 днів

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі Свобода Live у п'ятницю, 17 травня.

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Оновлення даних в ТЦК

"Про тих людей, які перебувають за кордоном на законних підставах — я не бачу проблеми оновити свої дані і отримати можливість далі перебувати на законних підставах за кордоном", — сказав Подоляк.

За його словами, зовсім інші юридичні процедури будуть застосовані стосовно громадян, що перебувають за кордоном на незаконних підставах.

"Ті люди, які втекли, тобто вони не перебувають на законних підставах — це вже зовсім інша категорія. Міністр закордонних справ України пан Кулеба чітко пояснив, що, якщо ви хочете отримувати певні сервісні послуги від держави, ви маєте йти по процедурі. Якщо ви порушили цю процедуру, безумовно, тоді будуть відповідні дії з боку держави", — наголосив Подоляк.

Він додав, що незабаром піде в ТЦК, аби оновити дані. За його словами, після цього "буде зрозуміло", чи він має бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, чоловіки мають 60 днів на оновлення даних в ТЦК. Відлік розпочнеться з 18 травня, коли набере чинності новий мобілізаційний закон. Документ визначає, що оновити дані можна в ТЦК, в ЦНАП або онлайн.

Також здебільшого державні службовці мали бронь від призову на військову службу. Проте з набранням чинності нового закону, деякі чиновники втратять право на відстрочку.