Нові правила мобілізації з 18 травня — кого з чиновників позбавлять відстрочки

Сесійне засідання у Полтавській Міській Раді. Фото: zmist.pl.ua

В Україні триває загальна мобілізація через збройну агресію з боку росії. Здебільшого державні службовці мали бронь від призову на військову службу. Проте з набранням чинності нового закону, деякі чиновники втратять право на відстрочку.

Кого торкнуться зміни, розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

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Так, зауважимо, що мова йде про закон №3633-IX, який набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Відповідно до документа, кількість державних службовців, які підлягають бронюванню, зменшиться.

Отже, державні службовці, які є військовозобов’язаними та не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

За словами Дмитра Лазуткіна, відтепер повністю будуть бронювати лише державних службовців, які належать до категорії "А".

"Щоб було зрозуміло широкому загалу — це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування", — пояснив речник Міноборони.

А от чиновники категорії "Б" та "В" не всі матимуть відстрочку. Забронювати можна буде лише 50%.

"Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", — додав Лазуткін.

Крім того, речник оборонного відомства додав, що всі військовозобов'язані чоловіки, які мають бронювання від мобілізації, також обов'язково повинні з'явитися до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. Уточнити власні дані повинні навіть ті чоловіки, які не підлягають призову.

Раніше ми писали, хто ще з військовозобов'язаних чоловіків в Україні втратить право на відстрочку з 18 травня.

Нагадаємо, ми інформували, чи може бути звільнений від служби в ЗСУ батько у декреті.

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