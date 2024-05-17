Подоляк заявил, что пойдет в ТЦК обновлять данные

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Yasin Akgul

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что пойдет в территориальный центр комплектования обновлять данные. Он подчеркнул, что планирует это сделать, ведь закон о мобилизации предусматривает на это 60 дней

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире Свобода Live в пятницу, 17 мая.

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Обновление данных в ТЦК

"О тех людях, которые находятся за границей на законных основаниях — я не вижу проблемы обновить свои данные и получить возможность дальше находиться на законных основаниях за границей", — сказал Подоляк.

По его словам, совсем другие юридические процедуры будут применены в отношении граждан, находящихся за границей на незаконных основаниях.

"Те люди, которые сбежали, то есть они не находятся на законных основаниях — это уже совсем другая категория. Министр иностранных дел Украины господин Кулеба четко объяснил, что, если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по процедуре. Если вы нарушили эту процедуру, безусловно, тогда будут соответствующие действия со стороны государства", — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что скоро пойдет в ТЦК, чтобы обновить данные. По его словам, после этого "будет понятно", имеет ли он бронирование от мобилизации.

Напомним, мужчины имеют 60 дней на обновление данных в ТЦК. Отсчет начнется с 18 мая, когда вступит в силу новый мобилизационный закон. Документ определяет, что обновить данные можно в ТЦК, ЦПАУ или онлайн.

Также в большинстве государственные служащие имели бронь от призыва на военную службу. Однако со вступлением в силу нового закона некоторые чиновники потеряют право на отсрочку.