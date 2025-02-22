Мобилизация в Украине 2025 — как избежать удвоения штрафа от ТЦК

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

В Украине все военнообязанные граждане должны соблюдать правила военного учета. Их нарушение может привести к наложению штрафа в размере от 17 до 25,5 тыс. грн. Решение принимает ТЦК и СП. А в случае неуплаты передает дело в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения, и тогда штраф удваивается.

Как военнообязанным не допустить роста штрафа вдвое, объяснила адвокат Дарья Тарасенко.

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Так, по словам правозащитницы, сроки для оплаты штрафа зависят от того, планирует ли лицо обжаловать постановление о наложении штрафа. Тем, кто признает вину и готов оплатить штраф, предоставляется на оплату 15 дней с момента вручения постановления.

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

"И хотя Закон этого не требует, не лишним будет письменно сообщить ТЦК и СП об уплате штрафа (с приложением копии квитанции), чтобы избежать риска направления постановления в исполнительную службу даже несмотря на фактическую уплату штрафа", — отметила адвокат.

Если военнообязанный считает, что штраф выписан несправедливо и планирует обжаловать постановление о его наложении в суде, то при рассмотрении документа у лица отсутствует обязанность платить штраф.

Также его не нужно платить в случае удовлетворения жалобы и отмены решения. В случае отказа штраф нужно оплатить в течение 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Дарья Тарасенко добавила, военнообязанным необходимо вовремя подавать жалобу — на это дается 10 дней со дня вынесения постановления. Получение документа позже может быть основанием для восстановления пропущенных на обжалование сроков. До истечения указанного срока ТЦК не имеет права направлять постановление в органы ГИС для принудительного исполнения.

"Вместе с тем, при обжаловании штрафа мы рекомендуем письменно сообщать об этом ТЦК и СП (потому что, вероятно, о факте обжалования ТЦК и СП узнает позже, чем примет решение об обращении в ГИС)", — добавила Дарья Тарасенко.

Ранее мы рассказывали, что грозит мужчинам за отказ проходить медосмотр в ТЦК и СП.

Напомним, мы писали, на каких основаниях военнообязанные мужчины могут попасть в розыск ТЦК.

Также мы сообщали, как военнообязанному обжаловать незаконное решение о мобилизации.