В Раде предлагают уменьшить наказание для уклоняющихся

Мужчины возле ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об измененьях по поводу наказании за избежание мобилизации. Речь идет об отмене лишения свободы для уклонистов на срок от трех до пяти лет.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Рады.

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Так, в парламенте появился законопроект об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации. В нем предлагают установить штраф в размере 51-85 тыс. гривен или общественные работы на срок 160-240 часов или ограничение свободы до двух лет.

Сейчас за уклонение от мобилизации Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Скриншот карточки законопроекта

Напомним, с 18 мая в Украине процесс вручения повесток на улице будет изменен. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.

Также мы писали, что на фоне заявлений о штрафах для уклонистов стал известен перечень имущества, которое нельзя изымать у украинских граждан.