Скільки чоловіків на добу може приймати ТЦК у Києві

Працівники ТЦК та СП зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК

В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки призовного віку повинні оновити свої облікові дані. Але, наприклад, у Києві пропускна здатність територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки становить близько 50-70 осіб на день.

Про це повідомили в Міністерстві оборони у коментарі для LIGA.net.

Читайте також:

Мобілізація в Україні

Після набуття чинності закону 18 травня усі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів оновити свої облікові дані: номер телефону, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Це можна зробити через ТЦК, Центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет.

Але переважно найбільше навантаження саме на ТЦК, оскільки ЦНАПи ще не отримали доступи, а адміністратори не пройшли навчання. Що стосується електронного кабінету — МО обіцяє його запустити 18 травня.

За даними Міноборони, пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. Зокрема, у Києві військкомат має змогу прийняти до 70 людей на добу.

Раніше ми писали, з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.

Крім того, на тлі заяв про штрафи для ухилянтів у разі відмови від мобілізації та оновлення облікових даних, став відомий перелік майна, яке не можна вилучати в українських громадян.